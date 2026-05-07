Sin glavnog pregovarača Hamasa ranjen u izraelskom napadu

U dvama drugim izraelskim zračnim napadima je ranije u srijedu ubijeno četvero Palestinaca, uključujući časnika policije kojom upravlja Hamas, rekli su zdravstveni dužnosnici.

'Bombardiranje i ubijanje će pregovarača samo učiniti čvršćim u njegovim stavovima, u obrani prava njegovog naroda i njihove slobodne volje', dodao je.

'Gađanje Azama Halila al-Haju granatama predstavlja vrhunac moralne i etičke degradacije', rekao je Taher al-Nono, dužnosnik Hamasa i Hajin pomoćnik, na društvenoj platformi Facebook.

Haja je već izgubio trojicu sinova u ranijim pokušajima atentata na njega: dvojicu u sukobima u Gazi 2008. i 2014., a treći je ubijen u prošlogodišnjem izraelskom pokušaju da likvidira rukovodstvo Hamasa u Dohi.

Azam al-Haja, sin Halila al-Haje , čelnika Hamasa koji živi u egzilu i predvodi neizravne pregovore s Izraelom o budućnosti palestinske enklave, ranjen je u napadu u kojem je također poginula jedna osoba u gradu Gazi, kazali su.

Bolničari su rekli da je u izraelskom zračnom napadu ubijen Nasim al-Kalazani, šefa odjela za suzbijanje zloporabe droga u Han Junisu na jugu enklave, nakon što je pogođeno njegovo vozilo u zapadnom dijelu grada. U napadu je ranjeno najmanje 17 drugih osoba, dodali su.

Reuters je ranije izvijestio da je Izrael pojačao svoje napade na policiju u Gazi, kojom upravlja Hamas i koju je militantna skupina koristila kako bi učvrstila svoju kontrolu nad dijelovima enklave.

Izraelska vojska je potvrdila da je izvela napad u Han Junisu, rekavši da je gađala operativca Hamasa, no nije odmah komentirala drugi napad.

Poteškoće u pregovorima

Do napada je došlo nakon što su vođe Hamasa i drugih palestinskih skupina ovog tjedna u Kairu održali pregovore s posrednicima i glavnim izaslanikom Odbora za mir Nickolayjem Mladenovom kako bi ostvarili drugu fazu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekli su dužnosnici.

Trumpov plan, na koji su Izrael i Hamas pristali u listopadu, uključuje povlačenje izraelskih vojnika iz Gaze te obnovu koja će početi kada Hamas položi svoje oružje.

No, razoružavanje Hamasa predstavlja kamen spoticanja u pregovorima o implementaciji plana i učvršćivanju listopadskog primirja koje je zaustavilo dvogodišnji rat.

Izrael i Hamas se međusobno optužuju za nasilje koje se nastavilo u uglavnom razrušenom palestinskom teritoriju.

Dužnosnik Hamasa je za Reuters u srijedu rekao da je skupina poručila Mladenovu da neće sudjelovati u ozbiljnim pregovorima o implementaciji druge faze prije nego što Izrael ispuni svoje obveze iz prve faze dogovora o Gazi.

Najmanje 830 Palestinaca je ubijeno otkako je primirje stupilo na snagu, prema lokalnim bolničarima, a Izrael tvrdi da su militanti tijekom istog razdoblja ubili četvero njegovih vojnika.

Izrael je rekao da je svrha napada onemogućiti pokušaje Hamasa i drugih palestinskih militanata da izvode napade na njegove snage.

Više od 72.500 Palestinaca je ubijeno otkako je izbio rat u Gazi u listopadu 2023., uglavnom civila, prema zdravstvenim vlastima u enklavi.