Hrvatska na crnoj listi: Ovo su zemlje Europe s najgorim razinama opasnih čestica u zraku

Onečišćenje zraka i dalje je ozbiljan problem diljem Europe, a prema najnovijem izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) i Hrvatska se našla među nekoliko država u kojima su zabilježena prekoračenja opasnih čestica PM2.5
Prema podacima EEA-e, najviše koncentracije finih čestica PM2.5 zabilježene su u južnoj Italiji između 2024. i 2025. godine. Gradovi Ceglie Messapica i Torchiarolo imali su alarmantne vrijednosti od 117 i 113 mikrograma po kubnom metru, daleko iznad europskog ograničenja od 25 μg/m³, piše Euronews.
Stručnjaci upozoravaju da je glavni uzrok spaljivanje biomase tijekom zime, posebice korištenje kamina, uz nepovoljne atmosferske uvjete koji zadržavaju zagađenje blizu tla.
Hrvatska i regija također pogođene
Osim Italije, veća prekoračenja su zabilježena u još osam zemalja – uključujući Hrvatsku, Poljsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Rumunjsku, Tursku pa čak i Dansku.
Posebno su pogođeni Balkan i istočna Europa, gdje su i procijenjene stope smrtnosti povezane s dugotrajnom izloženošću PM2.5 među najvišima u Europi. Gradovi poput Sarajeva i industrijskih zona u Sjevernoj Makedoniji izdvajaju se kao najkritičnije točke.
Općenito, više od 90 posto Europljana izloženo je razinama onečišćenja koje prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) nisu sigurne (veće od 5 μg/m³).
Nisu problem samo PM2.5 čestice
EEA upozorava da PM2.5 nije jedina prijetnja. Problem predstavljaju i PM10 čestice, koje također ulaze u dišni sustav, prizemni ozon, čija se razina više nego udvostručila od 1900. te benzo(a)piren (BaP), koji nastaje iz dima cigareta i izgaranja goriva.
Unatoč blagom poboljšanju kvalitete zraka, čak do 20 posto mjernih postaja u Europi i dalje bilježi vrijednosti iznad dopuštenih granica EU-a.
Kako se zaštititi?
Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih mjera:
- provjetravati prostorije izvan vršnih prometnih sati
- koristiti pročišćivače zraka
- izbjegavati fizičke aktivnosti na otvorenom tijekom najzagađenijih razdoblja
- pratiti kvalitetu zraka putem aplikacija u stvarnom vremenu.
Iako Europa bilježi određeni napredak, kvaliteta zraka i dalje predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik – uključujući i za Hrvatsku, gdje će buduće mjere i prilagodbe igrati ključnu ulogu.