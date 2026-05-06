REKORDNA DOBIT

Koncerti napunili blagajnu: Pogledajte koliko je Thompson zaradio prošle godine

L. Filipović

06.05.2026 u 08:23

Marko Perković Thomspon i supruga Sandra
Marko Perković Thomspon i supruga Sandra Izvor: Pixsell / Autor: Miranda Cikotic/PIXSELL
Bionic
Reading

Tvrtka MP-Ton d.o.o., u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona, prošle je godine zabilježila snažan rast poslovanja. Prema financijskim podacima, ostvarila je 2,5 milijuna eura prihoda i 1,9 milijuna eura dobiti

U odnosu na prethodnu godinu, riječ je o velikom skoku. Godinu ranije tvrtka je imala 541,2 tisuće eura prihoda i 384,1 tisuću eura dobiti, što znači da su prihodi porasli za više od 360 posto.

vezane vijesti

Koncerti pogurali poslovni rezultat

Rast prihoda poklopio se s povratkom Marka Perkovića Thompsona na koncertnu scenu. Prošle je godine održao niz nastupa, među kojima je najveći bio koncert na zagrebačkom Hipodromu, održan u srpnju, na kojem se, prema nekim procjenama, okupilo više od 500 tisuća ljudi.

MP-Ton d.o.o. osnovan je 2006. godine, a registriran je za djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa. Marko Perković jedini je vlasnik i direktor tvrtke, dok je njegova supruga upisana kao prokuristica.

Sjedište tvrtke nalazi se u Splitu, na adresi obitelji Perković. Prema dostupnim podacima, tvrtka ima jednog zaposlenog.

Thompsonov koncert u Širokom Brijegu
  • Thompsonov koncert u Širokom Brijegu
  • Thompsonov koncert u Širokom Brijegu
  • Thompsonov koncert u Širokom Brijegu
  • Thompsonov koncert u Širokom Brijegu
  • Thompsonov koncert u Širokom Brijegu
Thompsonov koncert u Širokom Brijegu Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Ranijih godina prihodi bili znatno niži

Financijski rezultati MP-Tona posljednjih su godina bili znatno skromniji. Tvrtka je 2021. prijavila 95 tisuća eura prihoda i 7,1 tisuću eura dobiti. Godinu poslije ostvarila je 120,7 tisuća eura prihoda i 2,8 tisuća eura dobiti, dok je 2023. prihod iznosio 59,7 tisuća eura, a dobit 784 eura.

Perković je nekoliko godina bio slabije prisutan u javnosti, a od 2022. do 2024. gotovo se potpuno povukao iz javnog života zbog bolesti sina. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MALO OBLAKA, MALO SUNCA

MALO OBLAKA, MALO SUNCA

Iz kratkih rukava pod kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
oglasio se

oglasio se

Plenković najavio podršku Mirti Matić, poslao žestoku poruku oporbi: 'Teret 100 posto na njima'
ALARMANTNA ANALIZA

ALARMANTNA ANALIZA

Skandal s norveškim lososima: 'Onečišćenje veliko kao kanalizacija cijele Australije'

najpopularnije

Još vijesti