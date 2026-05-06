Koncerti napunili blagajnu: Pogledajte koliko je Thompson zaradio prošle godine

Tvrtka MP-Ton d.o.o., u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona, prošle je godine zabilježila snažan rast poslovanja. Prema financijskim podacima, ostvarila je 2,5 milijuna eura prihoda i 1,9 milijuna eura dobiti
U odnosu na prethodnu godinu, riječ je o velikom skoku. Godinu ranije tvrtka je imala 541,2 tisuće eura prihoda i 384,1 tisuću eura dobiti, što znači da su prihodi porasli za više od 360 posto.
Koncerti pogurali poslovni rezultat
Rast prihoda poklopio se s povratkom Marka Perkovića Thompsona na koncertnu scenu. Prošle je godine održao niz nastupa, među kojima je najveći bio koncert na zagrebačkom Hipodromu, održan u srpnju, na kojem se, prema nekim procjenama, okupilo više od 500 tisuća ljudi.
MP-Ton d.o.o. osnovan je 2006. godine, a registriran je za djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa. Marko Perković jedini je vlasnik i direktor tvrtke, dok je njegova supruga upisana kao prokuristica.
Sjedište tvrtke nalazi se u Splitu, na adresi obitelji Perković. Prema dostupnim podacima, tvrtka ima jednog zaposlenog.
Ranijih godina prihodi bili znatno niži
Financijski rezultati MP-Tona posljednjih su godina bili znatno skromniji. Tvrtka je 2021. prijavila 95 tisuća eura prihoda i 7,1 tisuću eura dobiti. Godinu poslije ostvarila je 120,7 tisuća eura prihoda i 2,8 tisuća eura dobiti, dok je 2023. prihod iznosio 59,7 tisuća eura, a dobit 784 eura.
Perković je nekoliko godina bio slabije prisutan u javnosti, a od 2022. do 2024. gotovo se potpuno povukao iz javnog života zbog bolesti sina.