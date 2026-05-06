Koncerti napunili blagajnu: Pogledajte koliko je Thompson zaradio prošle godine

U odnosu na prethodnu godinu, riječ je o velikom skoku. Godinu ranije tvrtka je imala 541,2 tisuće eura prihoda i 384,1 tisuću eura dobiti, što znači da su prihodi porasli za više od 360 posto .

Koncerti pogurali poslovni rezultat

Rast prihoda poklopio se s povratkom Marka Perkovića Thompsona na koncertnu scenu. Prošle je godine održao niz nastupa, među kojima je najveći bio koncert na zagrebačkom Hipodromu, održan u srpnju, na kojem se, prema nekim procjenama, okupilo više od 500 tisuća ljudi.

MP-Ton d.o.o. osnovan je 2006. godine, a registriran je za djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa. Marko Perković jedini je vlasnik i direktor tvrtke, dok je njegova supruga upisana kao prokuristica.

Sjedište tvrtke nalazi se u Splitu, na adresi obitelji Perković. Prema dostupnim podacima, tvrtka ima jednog zaposlenog.