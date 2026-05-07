Savezni sudac objavio navodnu oproštajnu poruku Jeffreya Epsteina

Savezni sudac u New Yorku jučer je dopustio objavljivanje dokumenta koji se navodno sadrži oproštajnu poruku pokojnog financijera i seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, javlja Reuters

Epstein je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu u kolovozu 2019., a njegova smrt je proglašena samoubojstvom. Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao osuđeni ubojica i bivši policajac Nicholas Tartaglione s kojim je Epstein dijelio ćeliju. Američki okružni sudac Kenneth Karas, koji je bio zadužen za Tartaglioneov slučaj, objavio je poruku nakon što je to zatražio list New York Times koji je o dokumentu pisao prošlog tjedna. Sudac nije pronašao nikakav pravni razlog zbog kojeg bi dokument ostao tajan. Međutim, nije potvrdio vjerodostojnost poruke niti se bavio time tko ju je i kada pronašao, već je ta pitanja smatrao nevažnim za donošenje odluke o njenoj objavi.

'Privilegij je moći odabrati kada se oprostiti' "Nijedna stranka nije identificirala nikakav suprotstavljeni razlog koji bi opravdao da se poruka zapečati", presudio je Karas. Poruku su priložili odvjetnici koji zastupaju Tartaglionea, koji je bio Epsteinov cimer otprilike dva tjedna u srpnju 2019. kada su obojica bili u zatvoru na Manhattanu. "Istraživali su me mjesec dana - nisu pronašli ništa! (Time) su rezultirale 15 godina stare optužbe", piše u poruci, prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu. "Privilegij je moći odabrati kada ćeš se oprostiti. Što želite da učinim - da se rasplačem! Nije zabavno - nije vrijedno toga!", dodaje se. Epstein je priznao krivnju 2008. za poticanje maloljetnica na prostituciju, što je dovelo do kontroverzne nagodbe i kratke zatvorske kazne. Ponovo je uhićen u srpnju 2019. te optužen za seksualno iskorištavanje maloljetnika.