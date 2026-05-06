Netanyahu tražio detalje pregovora SAD-a i Irana izravno od američke administracije

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastao se s dužnosnicima u američkoj administraciji kako bi, iz prve ruke, dobio informacije o stanju pregovora između SAD-a i Irana
Kako prenosi CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, Netanyahu je tražio da ga se obavijesti o stanju pregovora te mu se pojasni što se trenutačno 'nalazi na stolu'.
Izvori ističu kako je Izrael zabrinut zbog potencijalnih ustupaka koje bi SAD mogle napraviti kako bi postigle sporazum o okončanju rata s Iranom.
Prema CNN-ovim izvorima, Netanyahu redovito kontaktira s američkim dužnosnicima kako bi dobio informacije o pregovorima između SAD-a i Irana, ali nije točno jasno s kim to kontaktira.
Izrael posebno zabrinjava moguće ukidanje ekonomskih sankcija protiv Irana te inzistira na uvođenju dodatnih restrikcija na iranski program balističkih raketa. Također, Izrael se želi osigurati da i dalje ima slobodu djelovanja protiv regionalnih prijetnji.
Već je ranije potvrđeno kako je Netanyahu u stalnom kontaktu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji ga uvjerava kako neće odustati od zahtjeva za uklanjanjem nuklearnog materijala iz Irana.