Želi znati što je na stolu

Netanyahu tražio detalje pregovora SAD-a i Irana izravno od američke administracije

M.Či.

06.05.2026 u 17:47

Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: RONEN ZVULUN / POOL
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastao se s dužnosnicima u američkoj administraciji kako bi, iz prve ruke, dobio informacije o stanju pregovora između SAD-a i Irana

Kako prenosi CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, Netanyahu je tražio da ga se obavijesti o stanju pregovora te mu se pojasni što se trenutačno 'nalazi na stolu'.

Izvori ističu kako je Izrael zabrinut zbog potencijalnih ustupaka koje bi SAD mogle napraviti kako bi postigle sporazum o okončanju rata s Iranom.

Prema CNN-ovim izvorima, Netanyahu redovito kontaktira s američkim dužnosnicima kako bi dobio informacije o pregovorima između SAD-a i Irana, ali nije točno jasno s kim to kontaktira.

Izrael posebno zabrinjava moguće ukidanje ekonomskih sankcija protiv Irana te inzistira na uvođenju dodatnih restrikcija na iranski program balističkih raketa. Također, Izrael se želi osigurati da i dalje ima slobodu djelovanja protiv regionalnih prijetnji.

Već je ranije potvrđeno kako je Netanyahu u stalnom kontaktu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji ga uvjerava kako neće odustati od zahtjeva za uklanjanjem nuklearnog materijala iz Irana.

