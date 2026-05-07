Marco Rubio stiže u Vatikan nakon neviđenih Trumpovih napada na Papu

Američki državni tajnik Marco Rubio danas će se sastati s papom Lavom XIV. u Vatikanu dok američki predsjednik tjednima kritizira poglavara Katoličke Crkve zbog ratu u Iranu, javlja Reuters

Rubio, koji je također Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, trebao bi oko 11.15 stići u Apostolsku palaču u Vatikanu radi prvog susreta pape i člana Trumpove administracije u gotovo godinu dana. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati oko pola sata nakon čega će se Rubio također sastati sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, razljutio je Trumpa kada je počeo kritizirati američko-izraelski rat protiv Irana i protuimigrantske politike Trumpove administracije. Predsjednik je proteklih tjedana nastavio s neviđenim nizom javnih napada na papu, što su kritizirali kršćani iz svih dijelova političkog spektra.

Trump: Lav ugrožava mnogo katolika Trump je u ponedjeljak lažno ustvrdio da papa vjeruje da je u redu da Iran nabavi nuklearno oružje te kazao da Lav "ugrožava mnogo katolika" svojim protivljenjem ratu, piše Reuters. Lav je novinarima nakon najnovijeg napada rekao da širi kršćansku poruku mira. Papa također čvrsto odbacuje tvrdnju da podržava nuklearno oružje koje je prema nauku Crkve nemoralno. "Misija Crkve je propovijedati Evanđelje, propovijedati mir", kazao je papa. "Crkva je također godinama govorila protiv svega nuklearnog oružja, o tome nema sumnje", dodao je.