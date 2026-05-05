Trump žestoko udario na Papu: 'On dovodi katolike u opasnost'

'Rekao bih da time ugrožava puno katolika i puno ljudi ', poručio je Trump, iako takve tvrdnje nisu potkrijepljene Papinim javnim izjavama.

Američki predsjednik ustvrdio je da Papa smatra kako je ' u redu da Iran ima nuklearno oružje ', dodavši da je takav stav opasan.

Trump je iznio kritike tijekom radijskog intervjua, u kojem se raspravljalo o slučaju zatvorenog hongkonškog poduzetnika Jimmyja Laija. No razgovor je brzo skrenuo u smjeru pape Lava , prenosi The Independent.

Dugotrajan sukob oko rata i migracija

Ovo nije prvi sukob dvojice lidera. Trump i Papa već se tjednima razilaze oko ključnih globalnih pitanja – od rata na Bliskom istoku do migracijske politike.

Papa je ranije oštro kritizirao Trumpovu retoriku o Iranu, osobito izjavu da bi 'cijela civilizacija mogla nestati', nazvavši takve komentare neprihvatljivima.

Ujedno je upozorio na 'iluziju svemoći' kao pokretača suvremenih sukoba, što su mnogi protumačili kao neizravnu kritiku američkog predsjednika.

Trump mu nije ostao dužan – nazvao ga je 'slabim u borbi protiv kriminala' i 'lošim za vanjsku politiku', a dodatne kontroverze izazvao je objavom svoje slike u ulozi Isusa Krista, što je izazvalo negodovanje čak i među njegovim pristašama.

Vatikan smiruje ton

Za razliku od Trumpa, Papa je pokušao smiriti tenzije. Poručio je da 'ne strahuje od Trumpove administracije' te da ne želi ulaziti u javne polemike.

No sukob dolazi u osjetljivom trenutku.

Američki državni tajnik Marco Rubio uskoro putuje u Rim te bi se trebao sastati s papom Lavom kako bi razgovarali o odnosima SAD-a i Vatikana, ali i o krizama na Bliskom istoku i u Latinskoj Americi.

Papa se posljednjih mjeseci sve glasnije zalaže za diplomaciju i smirivanje sukoba, a Trump naglašava sigurnost, vojnu snagu i pritisak na protivnike.

Taj sukob dviju vizija – jedne političke i jedne moralne – sve je vidljiviji na globalnoj sceni.