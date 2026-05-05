Peking se pohvalio čeličnom zvijeri: Najnoviji kineski tenk pokazao što može

I.V.

05.05.2026 u 15:15

Kineski tenk Tipa 100
Kineski tenk Tipa 100 Izvor: Profimedia
Kina je prvi put prikazala svoj najnoviji tenk nove generacije u stvarnim uvjetima, otkrivajući pritom i prve detalje o njegovoj unutrašnjosti. Riječ je o modelu Tip 100, odnosno ZTZ-100, koji bi trebao predstavljati okosnicu budućih oklopnih snaga kineske vojske

Snimke je objavila kineska državna agencija Xinhua, a na njima se vidi kako tenk juri preko prašnjavog poligona, najvjerojatnije na sjeveru Kine.

Osim samog kretanja, po prvi put prikazana je i unutrašnjost vozila – kratki kadar otkriva člana posade kako upravlja sustavima, što je prvi javno dostupni uvid u kabinu ovog naprednog tenka, piše Defence Blog.

Tip 100 prvi je put predstavljen tijekom vojne parade povodom 70. obljetnice 'pobjede Kine', no nakon toga gotovo da nije bio viđen u javnosti.

Zato je ova snimka značajna – pokazuje da se projekt pomaknuo dalje od prototipa za pokazivanje i ulazi u fazu operativne obuke. Analitičari ističu da je riječ o namjernom potezu Pekinga da tenk prikaže u realnom, a ne ceremonijalnom kontekstu.

Napredna zaštita i senzori

Jedna od ključnih značajki Tipa 100 je sofisticirani sustav zaštite. Tenk je opremljen s četiri radara s faznim nizom, raspoređena oko kupole, koji omogućuju detekciju prijetnji iz svih smjerova.

Ti senzori povezani su s aktivnim sustavom zaštite GL-6, koji može presresti dolazeće protuoklopne projektile prije nego što pogode vozilo. U kombinaciji, ti sustavi stvaraju višeslojnu obranu, posebno važnu u kontekstu modernih prijetnji poput dronova i projektila koji napadaju s gornje strane.

Besposadna kupola – ključna razlika

Najveća inovacija je besposadna kupola. Za razliku od klasičnih tenkova, posada se nalazi unutar trupa, dok se top i sustavi upravljaju na daljinu.

Takvo rješenje povećava sigurnost posade jer ih uklanja iz najizloženijeg dijela vozila. S druge strane, prostor unutar trupa je ograničeniji, što znači da tri člana posade rade u skučenijim uvjetima.

Sličan koncept već je primijenjen kod ruskog tenka T-14 Armata, a kineski Tip 100 očito ide istim smjerom, ali s domaćim tehnologijama.

Iako snimke potvrđuju da je tenk u fazi operativne obuke, još nije jasno je li započela masovna proizvodnja.

Prema dostupnim informacijama, Kina zasad raspolaže ograničenim brojem primjeraka, vjerojatno prototipova ili predserijskih vozila.

