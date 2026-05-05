Peking se pohvalio čeličnom zvijeri: Najnoviji kineski tenk pokazao što može

Kina je prvi put prikazala svoj najnoviji tenk nove generacije u stvarnim uvjetima, otkrivajući pritom i prve detalje o njegovoj unutrašnjosti. Riječ je o modelu Tip 100, odnosno ZTZ-100, koji bi trebao predstavljati okosnicu budućih oklopnih snaga kineske vojske

Snimke je objavila kineska državna agencija Xinhua, a na njima se vidi kako tenk juri preko prašnjavog poligona, najvjerojatnije na sjeveru Kine. Osim samog kretanja, po prvi put prikazana je i unutrašnjost vozila – kratki kadar otkriva člana posade kako upravlja sustavima, što je prvi javno dostupni uvid u kabinu ovog naprednog tenka, piše Defence Blog. Tip 100 prvi je put predstavljen tijekom vojne parade povodom 70. obljetnice 'pobjede Kine', no nakon toga gotovo da nije bio viđen u javnosti.

Zato je ova snimka značajna – pokazuje da se projekt pomaknuo dalje od prototipa za pokazivanje i ulazi u fazu operativne obuke. Analitičari ističu da je riječ o namjernom potezu Pekinga da tenk prikaže u realnom, a ne ceremonijalnom kontekstu. Napredna zaštita i senzori Jedna od ključnih značajki Tipa 100 je sofisticirani sustav zaštite. Tenk je opremljen s četiri radara s faznim nizom, raspoređena oko kupole, koji omogućuju detekciju prijetnji iz svih smjerova.

First footage after the military showcase of China’s new Type‑100 tank. The video shows the interior from the driver’s and gunner’s viewpoints.



