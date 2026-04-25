Prva poglavarka Anglikanske crkve putuje u Vatikan i sastaje se s papom

Odnosi između dviju crkava od tada su se stalno postupno poboljšavali , premda su 2016. njihovi nasljednici zamijetili 'nova međusobna neslaganja', posebno u pogledu ređenja žena, što posjet Sarah Mullally čini još važnijim trenutkom.

Audijencija kod pape ostvaruje se šezdeset godina nakon povijesnog susreta 1966. nadbiskupa Michaela Ramseyja i Pavla VI., prvog na ovoj razini od stvaranja Engleske crkve u 16. stoljeću , i nakon što se Henrik VIII. odlučio na raskol s Rimom.

Sarah Mullally , koja prvi put putuje u inozemstvo od njezina ustoličenja prije mjesec dana, s poglavarom 1,4 milijarde katolika sastat će se u ponedjeljak ujutro.

Ova bivša medicinska sestra (63), udana je i majka je dvoje djece te je prva žena koja je postala najviše rangirana vjerska poglavarka Anglikanske crkve. Procjenjuje se da anglikansku zajednicu širom svijeta čini 85 milijuna članova. Prve anglikanske biskupice imenovane su u Sjedinjenim Državama 1989., a u Engleskoj crkvi dopuštene su od 2014. godine, premda je to pitanje i dalje predmet rasprava i podjela.

Nasuprot tomu Katolička Crkva više je puta odbacila ideju o imenovanju svećenica, dok se svećenici ne smiju ženiti, s izuzetkom oženjenih anglikanskih svećenika koji se žele preobratiti. Aktivistice za ženska prava, koje su se nadale napretku dok je poglavar Katoličke Crkve bio papa Franjo, koji je umro prošle godine, vjeruju da bi posjet Sarah Mullally mogao promijeniti pravila igre.

'Papu Lava XIV. bi posjet jedne nadbiskupice možda mogao navesti na razmišljanje', rekla je AFP-u Sylvaine Landrivon, glasnogovornica katoličkog feminističkog udruženja Magdala. 'Shvatit će da žene, koje predstavljaju polovicu Božjeg naroda, imaju iste sposobnosti kao i muškarci', dodala je.

'Ujedinjena kršćanska zajednica'

Posjet, tijekom kojega će se Sarah Mullally sastati i s članovima katoličke zajednice, uslijedio je šest mjeseci nakon što je kralj Charles postao prvi vrhovni guverner Engleske crkve koji je molio uz papu. U pismu upućenom nadbiskupici od Canterburyja za njezino ustoličenje, Lav XIV., koji je papa postao 8. svibnja 2025., izrazio je nadu u mogućnost 'izmirene, bratske i ujedinjene kršćanske zajednice'.

Biskup Anthony Ball, nadbiskupičin predstavnik pri Svetoj Stolici, AFP-u je rekao da ovaj susret predstavlja 'važnu priliku za izgradnju i uspostavu osobnog odnosa', kao i za jačanje institucionalnih veza. Sarah Mullally pohvalila je papin 'odvažan poziv na mir' ranije ovaj mjesec, nakon što je američki predsjednik Donald Trump oštro kritizirao papine pozive na okončanje rata na Bliskom istoku.

Nadbiskupica od Canterburyja i papa suočeni su s brojnim zajedničkim izazovima, istaknuo je Anthony Ball - od gorućih društvenih pitanja poput imigracije, preko siromaštva, rata i zaštite okoliša do načina na koji se treba obraćati mladima.

Obje su crkve potresle i objave o svećeničkom seksualnom zlostavljanju maloljetnika, što je potom zataškano. A njihovo unutarnje jedinstvo bilo je na teškoj kušnji usred napetosti između konzervativnih i progresivnih frakcija o pitanjima poput liturgije, istospolnih brakova i svećeničkog celibata.

Imenovanje Sarah Mullally duboko je podijelilo anglikansku zajednicu, kako zbog njezina spola, tako i zbog njezine potpore istospolnim brakovima.