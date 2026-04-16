Trump kao Isus, papa i Darth Vader: Ovo nije samo šala, već nešto puno moćnije

Od Trumpa kao Isusa do verzije u ulozi akcijskog junaka ili negativca iz 'Ratova zvijezda', AI postaje, čini se, ključan alat političke komunikacije. Iako na prvi pogled djeluju kao šala, stručnjaci upozoravaju da takvi sadržaji oblikuju javno mišljenje i produbljuju političke podjele

Malo je sretnika koji ovih dana u bespućima interneta nisu naišli na slike Donalda Trumpa na kojima je prikazan kao Isus, papa, Rocky i/ili Darth Vader. Na prvu to djeluje kao cinično podbadanje i internetska šala ili tek kao nevini memovi.

Trump, koji je svoj najveći fan, možda je shvatio da je objavom u kojoj je prikazan poput Isusa – a u međuvremenu je uklonjena – prešao granicu. No očito je takva internetska satira važan dio komunikacijske strategije Bijele kuće u vrijeme u kojem se velik dio javnosti informira kroz društvene mreže te zatvorene grupe i online zajednice. U jednoj od takvih objava, koju je podijelio njegov pristaša zaposlen u State Departmentu, Trump je prikazan kao jedan od 'utemeljitelja' Sjedinjenih Država, tj. kako potpisuje dokument nalik Deklaraciji o neovisnosti. U jednom pak videu prikazan je kao hokejaš koji razbija kanadsku obranu, a sadržaj se širio upravo u trenutku u kojem se u javnosti govorilo o američkom olimpijskom zlatu u hokeju, piše CNN. 'Memovi su zapravo samo vizualne metode komunikacije i mislim da ljudima omogućuju da ubace svoje ideje u kulturni diskurs bez potrebe da otvoreno izražavaju stavove ili mišljenja', kaže tech novinarka Taylor Lorenz.

July 4th, 1776 and November 5th, 2024. The two most important dates in American history! pic.twitter.com/8anqoTYLUi — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) July 3, 2025

Umjesto da barem na neko vrijeme prestane s objavama nakon one sporne s Isusom, što su neki vjernici prozvali kao bogohuljenje, Trump je nekoliko dana kasnije ponovno podijelio sliku sebe uz Isusa. Na taj mem su reagirali i iz Irana: tamošnje veleposlanstvo u Tadžikistanu objavilo je video u kojem Isus silazi s neba da bi kaznio Trumpa. Prema Kaylyn Jackson Schiff s Purdueova laboratorija za upravljanje i odgovornu umjetnu inteligenciju (GRAIL), sve te slike spadaju u kategoriju tzv. deepfake sadržaja. Taj se pojam najčešće povezuje s obmanjujućim sadržajem generiranim umjetnom inteligencijom, no obuhvaća i lažne slike. Istraživači iz GRAIL-a sastavili su bazu s tisućama političkih deepfakeova, odnosno sintetičkog sadržaja.

May I introduce... Dr Kill Dare Trump!



Just in to tell them he forgot his Scalpel in his last patient!🔪



"...and I had to fly to Strait of Hormuz!

And lift a Navy ship out of danger!"🤣 pic.twitter.com/9a9joPQP7d — I AM PEACE & FREEDOM LOVER (@I2funSmile) April 15, 2026

Razni -fakeovi Prve dvije kategorije uključuju uvjerljive prikaze. Darkfakes su obmanjujući i nastoje prikazati protivnika u lošem svjetlu, primjerice oglasi koji su sugerirali da demokratski kandidat iz Teksasa James Talarico čita svoje stare objave, iako to nikada nije izgovorio. Glowfakes imaju suprotnu svrhu: uljepšavaju stvarnost i prikazuju osobu boljom nego što jest. Postoje i deepfakeovi koji su očito nerealni. Foefakes su negativni i služe za ismijavanje protivnika dok fanfakes uzdižu osobu gotovo na razinu superheroja ili božanskog lika, čime se potiče entuzijazam među pristašama. Nije uvijek jasno dolaze li takvi sadržaji izravno iz Bijele kuće. Verziju Trumpa kao Isusa još je u veljači objavio Nick Adams, desničarski influencer koji u State Departmentu ima funkciju posebnog izaslanika za turizam i američke vrijednosti te je odan Trumpov pristaša. Među ostalim, objavio je sliku na kojoj se Trump moli u Ovalnom uredu, a iza njega stoje Martin Luther King i Abraham Lincoln.

Uspješan politički komunikator Element trolanja uklapa se u modernu politiku, a usto je Trumpov odnos s vlastitom bazom jedinstven – za razliku od većine političara, on ne ignorira takve sadržaje, već ih aktivno dijeli, pa im time raste doseg. Za njegove pristaše, kako ističe Jackson Schiff, on je istodobno 'običan čovjek i junak koji se uzdigao'. 'Donald Trump i njegov tim vrlo su vješti u stvaranju sadržaja koji rezonira s njihovom publikom i učvršćuje percepciju među pristašama da ga treba gledati kao heroja u usponu', kaže Jackson Schiff. Lorenz pak upozorava da, iako takve slike mogu djelovati banalno, njihov učinak nije zanemariv. 'Neće vas svaki oglas natjerati da nešto kupite, ali s vremenom utječe na način na koji razmišljate', kaže ona. Trump je, prema analitičaru Aidanu Walkeru, jedan od najučinkovitijih političkih komunikatora na desnici kada je riječ o korištenju memova. Uspoređuje ga sa zvijezdom YouTubea MrBeastom, jer iako postoji čitav niz sličnih kreatora, on ima najveći doseg. Na ljevici trenutačno nema nikog tko tome može parirati, što dijelom objašnjava zašto demokrati teško pronalaze zajedničkog lidera, piše CNN. Iako političari poput Bernieja Sandersa i Alexandrije Ocasio-Cortez imaju snažan utjecaj, on se ne može usporediti s Trumpovim. 'Trump i njegov tim vrlo su vješti u stvaranju sadržaja koji rezonira s njihovom publikom i učvršćuje percepciju o njemu kao gotovo mitskoj figuri', kaže Jackson Schiff.

TRUMP “MARIE ANTOINETTE” SAYS, “NO HEALTH CARE FOR YOU PEASANTS, BUT A BALLROOM FOR THE QUEEN!” pic.twitter.com/u8o6dSsIhW — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025