Papa Lav: Nuklearna energija treba se koristiti samo u mirnodopske svrhe

Ova katastrofa "obilježila je svijest čovječanstva" i "ostaje upozorenje na rizike povezane s korištenjem sve moćnijih tehnologija", rekao je američki papa na kraju tradicionalne nedjeljne mise u Vatikanu.

"Nadam se da će na svim razinama donošenja odluka uvijek prevladavati razboritost i odgovornost, tako da svaka upotreba atomske energije bude u službi života i mira", rekao je 70-godišnji papa.

Eksplozija u nuklearnoj elektrani Černobil u Ukrajini 1986. godine bila je najgora civilna nuklearna katastrofa u povijesti.