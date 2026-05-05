Pala rumunjska vlada: Bolojanu izglasano nepovjerenje

M. Šu.

05.05.2026 u 14:22

Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Rumunjski parlament izglasao je nepovjerenje vladi premijera Iliea Bolojana, čime je srušena njegova vlada u jeku političkih i gospodarskih izazova.

Rumunjski parlament srušio je premijera desnog centra Iliea Bolojana izglasavanjem nepovjerenja njegovoj vladi u utorak, navodi Politico.

‘Ova inicijativa za nepovjerenje je lažna, cinična i umjetna’, rekao je Bolojan tijekom rasprave uoči glasanja. ‘Svaka bi država u nizu kriza pokušala učvrstiti vladu, a ne je mijenjati.’

Ključnu ulogu u izglasavanju nepovjerenja imala je Socijaldemokratska stranka (PSD). Nezadovoljni mjerama štednje, socijaldemokrati su prošlog mjeseca napustili vladu i najavili suradnju s krajnje desnom strankom Savez za ujedinjenje Rumunja kako bi srušili premijera.

Taj potez iznenadio je i njihove saveznike u Europskom parlamentu.

Bolojan je na vlasti bio od 2025., a smijenjen je manje od godinu dana nakon predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio umjereni gradonačelnik Bukurešta Nicușor Dan.

Vođa krajnje desnice George Simion smatra se ključnim akterom u rušenju vlade, a njegova stranka bilježi rast potpore.

Rumunjska se suočava s važnim rokovima za provedbu reformi kako bi osigurala oko 11 milijardi eura iz europskih fondova, uz rizik pogoršanja kreditnog rejtinga.

Simion je pozvao na prijevremene izbore, no oni se zasad ne očekuju. Predsjednik Dan trebao bi započeti konzultacije o formiranju nove vlade. Jedna od mogućnosti je formiranje nove koalicije između liberala i socijaldemokrata ili manjinska vlada.

Bolojan je sedmi premijer koji je smijenjen izglasavanjem nepovjerenja od 1989. godine.

Predsjednik Dan poručio je da će Rumunjska ostati na prozapadnom putu unatoč političkoj nestabilnosti.

SMRTONOSNA PRIJETNJA

uskoro natječaj

ODLUČENO NA SUDU

