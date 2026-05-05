stigao oštar odgovor

Trump prijeti carinama, Bruxelles poručuje: Spremni smo na sve!

M. Šu.

05.05.2026 u 14:30

Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odbacila je prijetnje Donalda Trumpa o uvođenju novih carina na europske automobile, poručivši da se trgovinski sporazumi moraju poštovati

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u utorak je odbacila prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na europske automobile, upozorivši Washington da se mora pridržavati dogovora s Bruxellesom, piše Politico.

Obraćajući se prvi put nakon Trumpove objave u petak da će uvesti carine od 25 posto na automobile proizvedene u EU-u, von der Leyen je poručila: ‘Dogovor je dogovor.’

‘Imamo sporazum, a njegova je suština prosperitet, zajednička pravila i pouzdanost’, rekla je na konferenciji za novinare na summitu EU-a i Armenije u Erevanu.

Dodala je da je EU u ‘završnoj fazi provedbe preostalih carinskih obveza’, dok SAD još treba uskladiti svoje mjere s dogovorenim granicama.

Naglasila je i da je Unija ‘spremna na sve scenarije’.

Predsjednik Europskog vijeća António Costa poručio je da čelnici EU-a ‘u potpunosti podupiru’ odgovor Komisije na američke prijetnje.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron dodatno je naglasio da se potpisani sporazumi moraju poštovati, upozorivši da bi njihovo dovođenje u pitanje otvorilo novi trgovinski sukob.

Trumpove prijetnje označavaju novo zaoštravanje odnosa između SAD-a i Europske unije.

Prema sporazumu postignutom prošlog srpnja, carine na europske automobile trebale su iznositi 15 posto, uz obveze EU-a o smanjenju industrijskih carina, kupnji američke energije i ulaganjima u američko gospodarstvo.

