Trump prijeti carinama, Bruxelles poručuje: Spremni smo na sve!

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odbacila je prijetnje Donalda Trumpa o uvođenju novih carina na europske automobile, poručivši da se trgovinski sporazumi moraju poštovati
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u utorak je odbacila prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na europske automobile, upozorivši Washington da se mora pridržavati dogovora s Bruxellesom, piše Politico.
Obraćajući se prvi put nakon Trumpove objave u petak da će uvesti carine od 25 posto na automobile proizvedene u EU-u, von der Leyen je poručila: ‘Dogovor je dogovor.’
‘Imamo sporazum, a njegova je suština prosperitet, zajednička pravila i pouzdanost’, rekla je na konferenciji za novinare na summitu EU-a i Armenije u Erevanu.
Dodala je da je EU u ‘završnoj fazi provedbe preostalih carinskih obveza’, dok SAD još treba uskladiti svoje mjere s dogovorenim granicama.
Naglasila je i da je Unija ‘spremna na sve scenarije’.
Predsjednik Europskog vijeća António Costa poručio je da čelnici EU-a ‘u potpunosti podupiru’ odgovor Komisije na američke prijetnje.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron dodatno je naglasio da se potpisani sporazumi moraju poštovati, upozorivši da bi njihovo dovođenje u pitanje otvorilo novi trgovinski sukob.
Trumpove prijetnje označavaju novo zaoštravanje odnosa između SAD-a i Europske unije.
Prema sporazumu postignutom prošlog srpnja, carine na europske automobile trebale su iznositi 15 posto, uz obveze EU-a o smanjenju industrijskih carina, kupnji američke energije i ulaganjima u američko gospodarstvo.