Trump prijeti carinama, Bruxelles poručuje: Spremni smo na sve!

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u utorak je odbacila prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na europske automobile, upozorivši Washington da se mora pridržavati dogovora s Bruxellesom, piše Politico.

Obraćajući se prvi put nakon Trumpove objave u petak da će uvesti carine od 25 posto na automobile proizvedene u EU-u, von der Leyen je poručila: ‘Dogovor je dogovor.’

‘Imamo sporazum, a njegova je suština prosperitet, zajednička pravila i pouzdanost’, rekla je na konferenciji za novinare na summitu EU-a i Armenije u Erevanu.