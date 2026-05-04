izuzeta dokumentacija

USKOK ušao i u Hrvatski rukometni savez

V. B.

04.05.2026 u 20:23

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provode izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu

Kako piše Ana Raić, novinarka Indexa, potvrđeno im je iz više izvora da su istražitelji USKOK-a danas izuzeli dokumentaciju iz prostorija Hrvatskog rukometnog saveza.

Niz afera

USKOK, kako smo veći izvijestili, provodi izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru i to nakon afera u skijaškom i džudo savezu.

Na informaciju da USKOK provodi izvide kod njih iz HOO su da surađuju s nadležnim tijelima, ali i dodali da od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora.

Podsjetimo, u petak je u Kazahstanu uhićen Vedran Pavlek iz Hrvatskog skijaškog saveza, a cijela priča oko njega razvija se već mjesecima i radi se o jednom od najvećih korupcijskih slučajeva u domaćem sportu. USKOK ga sumnjiči da je kao ključna osoba u Hrvatskom skijaškom savezu organizirao sustav izvlačenja novca preko fiktivnih poslova i povezanih tvrtki, pri čemu je šteta procijenjena na gotovo 30 milijuna eura.

Što se točno USKOK češlja u HRS-u za sada nije poznato.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je prije dva dana za Novu TV da na dnevnoj bazi dobivaju anonimne i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, "ne samo u sportskim savezima nego i drugdje".

'Dobivamo dnevno i anonimne i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave, svugdje. Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne; nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama', rekao je Turudić.

