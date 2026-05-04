Nakon oštrih Trumpovih riječi, papa ugošćuje njegovog tajnika Rubia u Vatikanu

Nakon privatne audijencije, koja bi trebala potrajati tridesetak minuta, očekuje se da se Rubio, koji je katolik, sastane i s vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom, rekao je AFP-u izvor iz talijanske vlade.

Kako pišu talijanski mediji svrha audijencije u Vatikanu je pokušati odmrznuti bilateralne odnose nakon kontroverze koju je u travnju izazvala žestoka kritika Donalda Trumpa prema papi Lavu.

Američki predsjednik reagirao je na papin antiratni govor, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "nesposobnim" kada je posrijedi vanjska politika, a rekao je i da "nije veliki obožavatelj" Lava XIV. te da ne želi "papu koji vjeruje kako je prihvatljivo da Iran ima nuklearno oružje".