Nakon oštrih Trumpovih riječi, papa ugošćuje njegovog tajnika Rubia u Vatikanu

Papa Lav XIV. u četvrtak će u Vatikanu primiti američkog državnog tajnika Marca Rubija, objavila je Sveta Stolica u ponedjeljak, manje od mjesec dana nakon što je Donald Trump uputio oštre kritike 'američkom' papi.
Nakon privatne audijencije, koja bi trebala potrajati tridesetak minuta, očekuje se da se Rubio, koji je katolik, sastane i s vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom, rekao je AFP-u izvor iz talijanske vlade.
Kako pišu talijanski mediji svrha audijencije u Vatikanu je pokušati odmrznuti bilateralne odnose nakon kontroverze koju je u travnju izazvala žestoka kritika Donalda Trumpa prema papi Lavu.
Američki predsjednik reagirao je na papin antiratni govor, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "nesposobnim" kada je posrijedi vanjska politika, a rekao je i da "nije veliki obožavatelj" Lava XIV. te da ne želi "papu koji vjeruje kako je prihvatljivo da Iran ima nuklearno oružje".
Papa se ne boji Trumpove administracije
Te su su njegove izjave potaknule val ogorčenih reakcija nekoliko šefova država.
Papa je na to odgovorio, poručivši da ima "moralnu dužnost progovoriti" protiv rata te je dodao da se "ne boji" Trumpove administracije i da ne želi ulaziti u raspravu s njim.
Posljednjih je mjeseci prvi američki papa u povijesti posebno kritizirao restriktivnu imigracijsku politiku američke vlade, a Trumpovu prijetnju uništenjem Irana ocijenio je "neprihvatljivom".
Lav XIV. (70), već je primio Rubija u Vatikanu u svibnju 2025., zajedno s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom, samo nekoliko dana nakon što je izabran za poglavara 1,4 milijarde katolika u svijetu.
Američki državni tajnik će se za boravka u Rimu sastati i s najvišim talijanskim dužnosnicima.