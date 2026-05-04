U ČETVRTAK

Nakon oštrih Trumpovih riječi, papa ugošćuje njegovog tajnika Rubia u Vatikanu

I.K./Hina

04.05.2026 u 16:05

Papa Lav XIV.
Papa Lav XIV. Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI
Bionic
Reading

Papa Lav XIV. u četvrtak će u Vatikanu primiti američkog državnog tajnika Marca Rubija, objavila je Sveta Stolica u ponedjeljak, manje od mjesec dana nakon što je Donald Trump uputio oštre kritike 'američkom' papi.

Nakon privatne audijencije, koja bi trebala potrajati tridesetak minuta, očekuje se da se Rubio, koji je katolik, sastane i s vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom, rekao je AFP-u izvor iz talijanske vlade.

Kako pišu talijanski mediji svrha audijencije u Vatikanu je pokušati odmrznuti bilateralne odnose nakon kontroverze koju je u travnju izazvala žestoka kritika Donalda Trumpa prema papi Lavu.

Američki predsjednik reagirao je na papin antiratni govor, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "nesposobnim" kada je posrijedi vanjska politika, a rekao je i da "nije veliki obožavatelj" Lava XIV. te da ne želi "papu koji vjeruje kako je prihvatljivo da Iran ima nuklearno oružje".

vezane vijesti

Papa se ne boji Trumpove administracije

Te su su njegove izjave potaknule val ogorčenih reakcija nekoliko šefova država.

Papa je na to odgovorio, poručivši da ima "moralnu dužnost progovoriti" protiv rata te je dodao da se "ne boji" Trumpove administracije i da ne želi ulaziti u raspravu s njim.

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL

Posljednjih je mjeseci prvi američki papa u povijesti posebno kritizirao restriktivnu imigracijsku politiku američke vlade, a Trumpovu prijetnju uništenjem Irana ocijenio je "neprihvatljivom".

Lav XIV. (70), već je primio Rubija u Vatikanu u svibnju 2025., zajedno s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom, samo nekoliko dana nakon što je izabran za poglavara 1,4 milijarde katolika u svijetu.

Američki državni tajnik će se za boravka u Rimu sastati i s najvišim talijanskim dužnosnicima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TONČI TADIĆ ANALIZIRA

TONČI TADIĆ ANALIZIRA

Putinu se trese prijestolje, zna se i tko mu radi o glavi: 'Neće mu oprostiti ratni i ekonomski fijasko'
'bez nas'

'bez nas'

Macron prelomio: Francuska neće sudjelovati u američkoj misiji u Hormuzu
mrtvi migranti

mrtvi migranti

Užas kod Karlovca: Iz bolnice otkrili stanje ozlijeđenih muškaraca

najpopularnije

Još vijesti