Starmer nakon potopa na lokalnim izborima: Neću odstupiti

Britanski premijer Keir Starmer u petak je, nakon što je njegova Laburistička stranke pretrpjela težak poraz na lokalnim izborima, najavio da ostaje na čelu Velike Britanije te da nastavlja borbu za „promjene” u toj zemlji.

Manje od dvije godine nakon povijesno uvjerljive pobjede na općim izborima, birači su na lokalnim izborima kaznili Starmerovu laburističku vladu, zadavši joj udarac i u nekim od njezinih tradicionalnih uporišta u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske. Unatoč gubicima, Starmerovi saveznici izrazili su potporu političaru čija je popularnost među najnižima zabilježenima za nekog britanskog čelnika. Premijer je posjetio jednu od rijetkih uspješnih izbornih jedinica kako bi poručio da će nastaviti dalje.

„Neću odstupiti”, rekao je novinarima u Ealingu u zapadnom Londonu, gdje su laburisti zadržali kontrolu nad vijećem. Dodao je da su birači više zabrinuti zbog tempa promjena nego zbog njegovog vodstva. Obećao je objaviti korake potrebne za promjenu Britanije, čime je najavio novi 'reset' vlade koja traži načine kako biračima prenijeti svoju viziju zemlje ili se suočiti s krizom troškova života, dodatno pogoršanom sukobima u Ukrajini i Iranu. Glavni dobitnik izbora je populistička stranka Reform UK Nigela Faragea, koja je osvojila više od 350 vijećničkih mandata u Engleskoj.