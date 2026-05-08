DIPLOMATSKI SUSRET U RIMU

Američki šef diplomacije otkrio talijanske korijene: U Rimu ga dočekalo posebno iznenađenje

M. Šu./Hina

08.05.2026 u 11:59

Marco Rubio proučava svoje obiteljsko stablo Izvor: Profimedia / Autor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia
Potpredsjednik talijanske vlade i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani uručio je u petak američkom državnom tajniku Marcu Rubiju tijekom njihova sastanka u ministarstvu vanjskih poslova u Rimu dokument o obiteljskom stablu koje ukazuje i prati njegovo pijemontsko porijeklo

"Poseban je trenutak dobiti sve ove informacije, to je nevjerojatno iskustvo i još jedan razlog da se uskoro vratim, posjetim regiju, naučim više o njoj i povežem se s prošlošću, nadajući se da će mi poslužiti i kao nadahnuće za to kako u budućnosti možemo surađivati", rekao je Rubio.

Rubio, čiji su roditelji Kubanci španjolskog i talijanskog porijekla i, koji uz engleski govori i španjolski, dodao je da će sada pokušati naučiti talijanski.

"Moja pretplata na aplikaciju za učenje jezika Babbel je istekla, pa je moram obnoviti. Savršeno razumijem talijanski", rekao je.

"Na sastancima kojima prisustvujemo zajedno, čak ni ne koristim slušalice", dodao je, misleći na Tajanija, koji je stajao pored njega. "Savršeno ga razumijem. Moram naučiti i treći jezik, a ovo je daleko najlakše. Dakle, sljedeći put kad se vratim i budem u regiji, održat ću govor na talijanskom."

