Američki sud poništio Trumpove carine: Pogrešno je tumačio zakon

Američki sud za međunarodnu trgovinu u New Yorku presudio je u korist malih poduzeća koja su osporavala privremene carine od 10 posto, proglasivši mjeru "nevažećom jer je u suprotnosti sa zakonom".

Trump je pogrešno protumačio zakon o trgovini korišten kao temelj za uvođenje carina, utvrdio je sud. Ni američka vlada ni američka Carinska i granična zaštita (CBP) ne smiju naplaćivati ​​uvozne carine od tužitelja - uključujući i državu Washington. Nadalje, sud je naložio da se sve već naplaćene carine refundiraju.

Sud je utvrdio da američka vlada nije dovoljno jasno dokazala "temeljne probleme s međunarodnim plaćanjima" koje zahtijeva Zakon o trgovini iz 1974., a koristi se za opravdanje mjere. Trump je izvršnom naredbom naveo i trgovinski deficit i deficit tekućeg računa, dok zakon zahtijeva deficit platne bilance.