meta - zapovjednik hezbolaha

Izrael udario na Bejrut: 'Ovako se to radi'

Bi. S.

06.05.2026 u 20:19

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: RONEN ZVULUN / POOL
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je izraelska vojska izvela napade u Bejrutu, a meta im je bio visoki zapovjednik Hezbolaha

Netanyahu kaže da su on i izraelski ministar obrane Israel Katz naredili vojsci da 'udare na zapovjednika Radwan snaga u terorističkoj organizaciji Hezbolah kako bi ga neutralizirali'. U objavi na društvenim mrežama tvrdi da su Radwan snage 'odgovorne za pucanje na izraelska naselja i nanošenje štete vojnicima IDF-a'. Netanyahu je rekao da će 'izraelska duga ruka dosegnuti svakog neprijatelja i ubojicu', dodajući: 'Ovako se to radi i ovako će se to raditi!'

Izraelski zračni napad pogodio je južna predgrađa Bejruta prvi put nakon nekoliko tjedana.

Slike objavljene na internetu pokazuju veliku štetu u blizini pogođene zgrade u području poznatom kao Dahieh. Ovo je prekid vatre samo formalno, piše BBC

U južnom Libanonu izraelski zračni napadi se nastavljaju, a posljednjih je dana ubijeno više od stotinu ljudi, uključujući civile. Izrael tvrdi da reagira na kršenja sporazuma od strane Hezbolaha. Skupina napada izraelske trupe koje okupiraju dijelove Libanona i sjevernog Izraela, tvrdeći da odgovara na izraelska kršenja. Napad na Bejrut mogao bi dovesti do još jedne eskalacije sukoba.

