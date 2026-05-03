Zračni štit za iduće desetljeće: Izrael kreće u megainvesticiju vrijednu 119 milijardi dolara

L. F./Hina

03.05.2026 u 12:11

Ilustracija/Nizozemski F-35 Izvor: EPA / Autor: Robin van Lonkhuijsen
Izrael je dao konačno odobrenje za plan o kupovini borbenih zrakoplova F-35 i F-15IA od američkih tvrtki Lockheed Martin i Boeing u sklopu dogovora vrijednog više desetaka milijardi dolara, objavilo je ministarstvo obrane u nedjelju

Ugovor, koji je odobrio izraelski odbor za nabavu, predstavlja prvi korak u 119 milijardi dolara vrijednom planu jačanja izraelske vojske i "povećavanju spremnosti uoči zahtjevnog desetljeća za izraelsku sigurnost", kazalo je ministarstvo.

Ministarstvo je dodalo da će novi zrakoplovi biti temelj dugoročnog razvoja vojske, odgovaranja na regionalne prijetnje i očuvanja izraelske strateške zračne nadmoći.

"Pored neposrednih potreba za ratnodopskom nabavom, imamo odgovornost djelovati sada kako bismo osigurali vojnu prednost Izraelskih obrambenih snaga za 10 godina i kasnije", kazao je Amir Baram, viši dužnosnik ministarstva obrane.

Nedavni rat s Iranom "potvrdio je koliko je kritičan američko-izraelski strateški odnos i koliko su i dalje ključne napredne vojne zračne snage", dodao je.

Prema ugovoru, Izrael će kupiti četvrtu eskadrilu zrakoplova F-35 od Lockheed Martina i drugu eskadrilu zrakoplova F-15IA od Boeinga.

Boeing je u prosincu osigurao 8,6 milijardi dolara vrijedan ugovor s Izraelom, uključujući 25 novih zrakoplova F-15IA i mogućnost kupovine dodatnih 25.

