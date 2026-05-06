novo obraćanje

Amerikanci pucali na iranski tanker, Trump: 'Da sad odemo, trebalo bi im 20 godina da se obnove'

Bi. S.

06.05.2026 u 21:38

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Bionic
Reading

Donald Trump ponovio je kako Iran ne može imati nuklearno oružje jer bi u suprotnom - cijeli svijet bio talac

'Oni jako žele sklopiti dogovor', rekao je Donald Trump u novom obraćanju o Iranu.

'Imali su mornaricu sa 159 brodova, a sada je svaki brod raznesen u komadiće i leži na dnu vode', kaže. 'Mislim da smo pobijedili, da sad odemo, trebalo bi im 20 godina da se obnove. U dobroj smo formi', poručio je, prenosi Sky news.

Obraćajući se UFC borcima, Trump kaže: 'Koliko god bili jaki, želimo vas sve održati na životu', upozoravajući na iransku prijetnju. 'Iran ne može imati nuklearno oružje', dodaje. 'Da se to dogodi, cijeli svijet bi bio talac - to je moja jedina poruka'.

vezane vijesti

Ranije je izviješteno kako su američke snage u Omanskom zaljevu 'provele su mjere blokade onesposobljavanjem nenatovarenog tankera za naftu pod iranskom zastavom' koji je ranije danas pokušavao otploviti prema iranskoj luci. Američka pomorska blokada iranskih luka 'na snazi ​​je', rekao je Trump ranije na Truth Socialu.

CENTCOM je rekao da je plovilu pod iranskom zastavom upućeno više upozorenja, a posada ih nije poslušala. 'Američke snage onesposobile su kormilo tankera ispalivši nekoliko metaka iz topa kalibra 20 mm američkog F/A-18 Super Horneta', navodi se u izjavi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
okončanje sukoba

okončanje sukoba

Oglasio se Iran: Što s osjetljivim pitanjima
objavljena karta

objavljena karta

Hrvatska na crnoj listi: Ovo su zemlje Europe s najgorim razinama opasnih čestica u zraku
Želi znati što je na stolu

Želi znati što je na stolu

Netanyahu tražio detalje pregovora SAD-a i Irana izravno od američke administracije

najpopularnije

Još vijesti