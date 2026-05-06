Amerikanci pucali na iranski tanker, Trump: 'Da sad odemo, trebalo bi im 20 godina da se obnove'

Donald Trump ponovio je kako Iran ne može imati nuklearno oružje jer bi u suprotnom - cijeli svijet bio talac
'Oni jako žele sklopiti dogovor', rekao je Donald Trump u novom obraćanju o Iranu.
'Imali su mornaricu sa 159 brodova, a sada je svaki brod raznesen u komadiće i leži na dnu vode', kaže. 'Mislim da smo pobijedili, da sad odemo, trebalo bi im 20 godina da se obnove. U dobroj smo formi', poručio je, prenosi Sky news.
Obraćajući se UFC borcima, Trump kaže: 'Koliko god bili jaki, želimo vas sve održati na životu', upozoravajući na iransku prijetnju. 'Iran ne može imati nuklearno oružje', dodaje. 'Da se to dogodi, cijeli svijet bi bio talac - to je moja jedina poruka'.
Ranije je izviješteno kako su američke snage u Omanskom zaljevu 'provele su mjere blokade onesposobljavanjem nenatovarenog tankera za naftu pod iranskom zastavom' koji je ranije danas pokušavao otploviti prema iranskoj luci. Američka pomorska blokada iranskih luka 'na snazi je', rekao je Trump ranije na Truth Socialu.
CENTCOM je rekao da je plovilu pod iranskom zastavom upućeno više upozorenja, a posada ih nije poslušala. 'Američke snage onesposobile su kormilo tankera ispalivši nekoliko metaka iz topa kalibra 20 mm američkog F/A-18 Super Horneta', navodi se u izjavi.