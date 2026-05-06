Amerikanci pucali na iranski tanker, Trump: 'Da sad odemo, trebalo bi im 20 godina da se obnove'

'Oni jako žele sklopiti dogovor', rekao je Donald Trump u novom obraćanju o Iranu.

'Imali su mornaricu sa 159 brodova, a sada je svaki brod raznesen u komadiće i leži na dnu vode', kaže. 'Mislim da smo pobijedili, da sad odemo, trebalo bi im 20 godina da se obnove. U dobroj smo formi', poručio je, prenosi Sky news.

Obraćajući se UFC borcima, Trump kaže: 'Koliko god bili jaki, želimo vas sve održati na životu', upozoravajući na iransku prijetnju. 'Iran ne može imati nuklearno oružje', dodaje. 'Da se to dogodi, cijeli svijet bi bio talac - to je moja jedina poruka'.