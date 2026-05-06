strah od napada

Rusija pozvala veleposlanstva da evakuiraju osoblje iz Kijeva uoči Dana pobjede

V. B./Hina

06.05.2026 u 22:27

Pripreme za Dan pobjede u Moskvi
Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u srijedu da je upozorilo diplomatske misije da odmah evakuiraju osoblje iz Kijeva u slučaju masovnog napada Moskve kao odgovora na svaki pokušaj Ukrajine da poremeti rusku proslavu Dana pobjede 9. svibnja

Glasnogovornica Marija Zaharova pozvala je diplomate da poslušaju upozorenje Rusije u slučaju bilo kakvog ukrajinskog napada povezanog s vojnom paradom na Crvenom trgu.

Prijeteće izjave Zelenskog

"Ministarstvo vanjskih poslova snažno poziva vlasti vaše zemlje da ovu izjavu tretiraju s najvećom odgovornošću i osiguraju pravovremenu evakuaciju osoblja diplomatskih i drugih predstavništava iz Kijeva", rekla je Zaharova u videu objavljenom na Telegramu.

Dodala je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na sastanku Europske političke zajednice u Armeniji dao "agresivne i prijeteće izjave" o prekidu proslave Dana pobjede.

"Bilo je prisutno nekoliko zemalja Europske unije i nijedna od njih nije ukorila vođu kijevskog režima", rekla je Zaharova.

Zelenskij je komentirao rusku najavu da se komemoracije iz sigurnosnih razloga smanjuju i održavaju bez vojne opreme.

"To će biti prvi put u puno godina da si ne mogu priuštiti vojnu opremu i boje se da bi dronovi mogli preletjeti iznad Crvenog trga. To je znakovito", rekao je.

