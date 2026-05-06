Tri godine nakon što je pokopala sina stigao je poziv: Majko, živ sam!

Natalija Daletska (73) vjerovala gotovo tri godine da joj je sin poginuo na bojištu. Tako su joj rekli ukrajinski dužnosnici. Donijeli su tijelo u vreći rekli da ga ne otvara jer je unakaženo. A onda obrat. Nazar ipak nije mrtav. Javio se majci i dobio nadimak - Uskrsnuli

Nazar Daletski nestao je u svibnju 2022. godine. Njegov položaj u Donbasu bio je sravljen sa zemljom. U posljednjem telefonskom razgovoru s majkom rekao je da je zarobljen. Zatim je nastupila tišina. Tijelo unakaženo i spaljeno Ubrzo nakon toga stigla je poruka prema kojoj navodno bio ruski ratni zarobljenik. Godinu dana kasnije, dok je rat i dalje bjesnio, vojni dužnosnici njegovoj su majci donijeli najgoru moguću vijest - tijelo njezina sina pronađeno je i identificirano. U selo Velikij Dorošiv stigla je vreća s tijelom. ‘Rekli su mi da je tijelo unakaženo i spaljeno te da je ne bih trebala otvarati', ispričala je njegova mati,prenosi Bild.de.

Uslijedili su sprovod, žalovanje i suočavanje s gubitkom sina. Jedan poziv promijenio je sve U veljači 2026. telefon je ponovno zazvonio. Nazar ipak nije mrtav. Bio je među ratnim zarobljenicima koji su razmijenjeni. Kad se prvi put javio, njegova je majka vrisnula u telefon: ‘Bože moj, koliko sam te dugo čekala, moje voljeno dijete!’ Tko je onda pokopan umjesto Nazara? Nitko ne zna. Nepoznati pokojnik kasnije je ekshumiran, a Nazar je u međuvremenu čak posjetio i ‘vlastiti’ grob. 90 tisuća ljudi vodi se kao nestalo U Ukrajini se više od 90.000 vojnika i civila vodi kao nestalo. ‘Toliko majki koje su pokopale svoje sinove sada će sumnjati’, kazala je Daletska. Ta jeziva pogreška tisućama ukrajinskih obitelji daje nadu da će nestale članove obitelji ponovno vidjeti žive. Britanski list The Times piše da su vlasti izrazito preopterećene identifikacijom poginulih u ratu. Razlog su golemi broj mrtvih i tijela unakažena do neprepoznatljivosti.