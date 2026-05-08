MV Hondius

SAD će avionom evakuirati američke putnike s broda na kojem se pojavio hantavirus

V. B./Hina

08.05.2026 u 22:32

Kruzer MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom Izvor: Profimedia / Autor: AFP
Sjedinjene Države objavile su u petak da pripremaju evakuaciju zrakoplovom američkih putnika s kruzera MV Hondius pogođenog izbijanjem hantavirusa koji se nalazi na putu za Kanarske otoke

"State Department organizira repatrijacijski let kako bi olakšao siguran povratak američkih putnika s tog broda", rekao je glasnogovornik State Departmenta.

Karantena u Nebraski

"U izravnoj smo komunikaciji s Amerikancima na brodu i spremni smo pružiti konzularnu pomoć čim brod stigne na Tenerife", dodao je glasnogovornik.

Po popisu putnika na brodu se nalazi 17 Amerikanaca.

CNN je javio da će Amerikanci koji budu vraćeni u zemlju biti u karanteni u nacionalnom centru specijaliziranom za pacijente sa zaraznim bolestima u Nebraski, ruralnoj državi u središnjem dijelu zemlje.

Pozivajući se na anonimne izvore, taj informativni kanal izvještava da se radi o posebnom repatrijacijskom zrakoplovu koji je prethodno korišten tijekom pandemije covida-19, te dodaje da su u operaciju uključeni timovi Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

CDC je u srijedu izjavio da "pažljivo prati situaciju u vezi s američkim putnicima na kruzeru MV Hondius", dodajući da je "u ovom trenutku rizik za stanovništvo SAD-a izuzetno nizak".

