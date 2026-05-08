SAD će avionom evakuirati američke putnike s broda na kojem se pojavio hantavirus

"U izravnoj smo komunikaciji s Amerikancima na brodu i spremni smo pružiti konzularnu pomoć čim brod stigne na Tenerife", dodao je glasnogovornik.

"State Department organizira repatrijacijski let kako bi olakšao siguran povratak američkih putnika s tog broda ", rekao je glasnogovornik State Departmenta.

CNN je javio da će Amerikanci koji budu vraćeni u zemlju biti u karanteni u nacionalnom centru specijaliziranom za pacijente sa zaraznim bolestima u Nebraski, ruralnoj državi u središnjem dijelu zemlje.

Pozivajući se na anonimne izvore, taj informativni kanal izvještava da se radi o posebnom repatrijacijskom zrakoplovu koji je prethodno korišten tijekom pandemije covida-19, te dodaje da su u operaciju uključeni timovi Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

CDC je u srijedu izjavio da "pažljivo prati situaciju u vezi s američkim putnicima na kruzeru MV Hondius", dodajući da je "u ovom trenutku rizik za stanovništvo SAD-a izuzetno nizak".