Španjolci objavili snimku najveće zaplijene kokaina u europskoj povijesti

Španjolska policija objavila je fotografije i snimke najveće zapljene kokaina u europskoj povijesti nakon što su početkom svibnja presreli brod kod Kanarskih otoka
Pripadnici elitne postrojbe Guardia Civil ukrcali su se 1. svibnja na 90-metarski brod ‘Arconian’, registriran pod zastavom Komorskih otoka, te pronašli 27 tona kokaina vrijednog oko 812 milijuna eura.
Strateška ruta
Snimke prikazuju zaplijenjenu drogu složenu u pristanišu u Las Palmasu na Kanarskim otocima kao i oružje pronađeno na brodu.
Brod je zaustavljen je u međunarodnim vodama Atlantskog oceana, na strateškoj ruti između obale sjeverne Afrike i Kanarskih otoka, koja je poznata kao jedan od glavnih koridora za krijumčarenje droge u Europu.
'Arconian' je svoje putovanje započeo 22. travnja isplovivši iz Freetowna, glavnog grada Sijera Leonea. Istražitelji vjeruju kako je krajnji cilj bio prebaciti kokain na manje, brze brodove koji bi ga zatim distribuirali na španjolsko kopno i dalje diljem europskog kontinenta.
Ukupno je zaplijenjeno 27,2 tone kokaina čime je oboren dosadašnji europski rekord iz lipnja 2024., kada je u Hamburgu zaplijenjeno 22,7 tona droge.
Riječ je i o više nego dvostruko većoj količini od dosadašnje rekordne zapljene u Španjolskoj. Prošle godine u luci Algeciras na jugu zemlje otkriveno je 11,8 tona kokaina skrivenog među pošiljkom banana iz Ekvadora.
Istragu su, uz španjolske vlasti, vodili i američki te nizozemski istražitelji. Policija vjeruje da je droga trebala biti prebačena u Španjolsku pomoću brzih glisera.
Na brodu su pronađeni i vatreno oružje te streljivo. Tijekom akcije šest članova posade iz Nizozemske i Surinama pokušalo se sakriti, dok je preostalih 17 članova posade bilo s Filipina.