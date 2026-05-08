Španjolci objavili snimku najveće zaplijene kokaina u europskoj povijesti

Španjolska policija objavila je fotografije i snimke najveće zapljene kokaina u europskoj povijesti nakon što su početkom svibnja presreli brod kod Kanarskih otoka

Pripadnici elitne postrojbe Guardia Civil ukrcali su se 1. svibnja na 90-metarski brod ‘Arconian’, registriran pod zastavom Komorskih otoka, te pronašli 27 tona kokaina vrijednog oko 812 milijuna eura. Strateška ruta Snimke prikazuju zaplijenjenu drogu složenu u pristanišu u Las Palmasu na Kanarskim otocima kao i oružje pronađeno na brodu. Brod je zaustavljen je u međunarodnim vodama Atlantskog oceana, na strateškoj ruti između obale sjeverne Afrike i Kanarskih otoka, koja je poznata kao jedan od glavnih koridora za krijumčarenje droge u Europu.

'Arconian' je svoje putovanje započeo 22. travnja isplovivši iz Freetowna, glavnog grada Sijera Leonea. Istražitelji vjeruju kako je krajnji cilj bio prebaciti kokain na manje, brze brodove koji bi ga zatim distribuirali na španjolsko kopno i dalje diljem europskog kontinenta. Ukupno je zaplijenjeno 27,2 tone kokaina čime je oboren dosadašnji europski rekord iz lipnja 2024., kada je u Hamburgu zaplijenjeno 22,7 tona droge.

🔴 Golpe histórico al narcotráfico: la Guardia Civil ha difundido las primeras imágenes del operativo contra el considerado “corazón de las rutas marítimas” de la droga, que culminó con la interceptación de un buque que transportaba una cifra récord de 30 toneladas de cocaína. pic.twitter.com/3un8zgdKV4 — okdiario.com (@okdiario) May 8, 2026