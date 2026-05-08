Danski kralj zatražio od desnice da pokuša sastaviti vladu

Socijaldemokrati, koje predvodi Frederiksen i koji su na vlasti od 2019., na parlamentarnim izborima osvojili su 38 mandata u parlamentu od 179 zastupničkih mjesta, što je njihov najgori izborni rezultat od 1903.

Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da formira novu vladajuću koaliciju propao je u petak pošto je ključan partner, vođa Umjerenih Lars Lokke Rasmussen , napustio pregovore.

Na prethodnim izborima 2022. osvojili su 50 mandata.

Parlamentarni izbori u ožujku rezultirali su fragmentiranim sazivom od 12 stranaka. Ako Lund Poulsen uspije u pronalasku dostatne podrške od desnih i centrističkih grupa, mogao bi postati premijer.

Ako u tome ne uspije, zadatak predvođenja pregovora ponovno se vraća Frederiksen ili nekom od drugih stranačkih čelnika.