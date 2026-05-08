Na kruzeru više nema osoba sa simptomima. Putnike po dolasku čekaju karantena i testiranja

Putnici i članovi posade na kruzeru MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, i dalje su pod nadzorom zdravstvenih vlasti, dok se brod približava Tenerifima gdje bi trebao pristati u nedjelju rano ujutro. Operater broda, Oceanwide Expeditions, objavio je kako među osobama koje su još na brodu trenutačno nema novih simptomatskih slučajeva te da situacija 'ostaje mirna'
Tri osobe koje su ranije ovog tjedna evakuirane s broda i prebačene u Nizozemsku i dalje su pod liječničkim nadzorom i prolaze dodatne pretrage. 'Na brodu više nema osoba sa simptomima, a gosti i članovi posade nastavljaju slijediti propisane procedure', priopćili su iz kompanije, javlja Sky News.
Dodali su kako se u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), nizozemskim zdravstvenim vlastima i španjolskom vladom pripremaju karantenske mjere, zdravstveni pregledi i organizacija daljnjeg putovanja za putnike i članove posade.
Američki State Department objavio je da je u izravnom kontaktu s američkim državljanima na brodu te da će im nakon dolaska na Tenerife ponuditi poseban repatrijacijski let za povratak u SAD. Američki diplomati bit će dostupni i za konzularnu pomoć putnicima po iskrcavanju.
Irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee potvrdila je kako su dva irska državljana na brodu 'na sigurnom i dobro', dodajući da irske vlasti rade na organizaciji njihova povratka kući.
Hantavirus
Hantavirus širi se kad čestice urina i izmeta glodavaca kontaminiraju zrak, primjerice, nakon metenja prostora u kojima su boravili miševi. Iz WHO-a napominju da se virus kontaktom među ljudima širi samo u rijetkim slučajevima.
Bolest započinje simptomima nalik gripi koji mogu dovesti do zatajenja srca i pluća, pri čemu oko 40 posto slučajeva završava smrtnim ishodom, napominje Reuters, pozivajući se na podatke američkih Centara za suzbijanje bolesti.
Ne postoje konkretni lijekovi za hantavirus pa je terapija usmjerena na potpornu skrb, uključujući respiratore u teškim slučajevima.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u u četvrtak je poručila da izbijanje hantavirusa na kruzeru, što je uzrokovalo tri smrtna slučaja, u ovoj fazi ne predstavlja 'početak epidemije', kao ni 'pandemije'.
Potvrđeno pet slučajeva hantavirusa
U međuvremenu zdravstvene vlasti nastavljaju pratiti moguće slučajeve zaraze u više zemalja. Prema posljednjim podacima WHO-a, dosad je potvrđeno pet slučajeva hantavirusa povezanih s kruzerom, dok se dodatna tri slučaja još istražuju.
Tri osobe preminule su nakon boravka na brodu, uključujući nizozemski bračni par i jednog njemačkog državljanina, iako još nije službeno potvrđeno da su sve smrti izravno povezane s hantavirusom.
Najmanje šest osoba hospitalizirano je nakon mogućeg kontakta s virusom. Među njima su britanski i nizozemski članovi posade te njemački putnik koji su ranije evakuirani s broda, dok se dodatne osobe liječe u bolnicama u Švicarskoj, Nizozemskoj i Južnoafričkoj Republici.
Na kruzeru je u trenutku isplovljavanja iz južne Argentine 1. travnja bilo ukupno 149 ljudi, uključujući 23 britanska državljana. Britanska zdravstvena agencija ranije je objavila kako će svi britanski putnici i članovi posade po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo morati u izolaciju na 45 dana.
Profesor Piet Maes sa Sveučilišta u Bruxellesu ocijenio je da su mjere 'oprezne, ali proporcionalne i utemeljene na znanstvenim dokazima'. 'Za širu javnost rizik ostaje vrlo nizak. Mjere su ciljano usmjerene na jasno definiranu skupinu izloženih osoba i ne znače da postoji opasnost od šire zaraze u zajednici', rekao je.
Tehnička službenica WHO-a Anais Legand objasnila je da će osobe koje su možda bile izložene virusu tijekom 42 dana svakodnevno pratiti temperaturu i moguće simptome poput glavobolje ili općeg lošeg stanja. 'Ako se pojave simptomi, odmah će dobiti daljnje upute i medicinsku pomoć', rekla je Legand.