Na kruzeru više nema osoba sa simptomima. Putnike po dolasku čekaju karantena i testiranja

Putnici i članovi posade na kruzeru MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, i dalje su pod nadzorom zdravstvenih vlasti, dok se brod približava Tenerifima gdje bi trebao pristati u nedjelju rano ujutro. Operater broda, Oceanwide Expeditions, objavio je kako među osobama koje su još na brodu trenutačno nema novih simptomatskih slučajeva te da situacija 'ostaje mirna'

Tri osobe koje su ranije ovog tjedna evakuirane s broda i prebačene u Nizozemsku i dalje su pod liječničkim nadzorom i prolaze dodatne pretrage. 'Na brodu više nema osoba sa simptomima, a gosti i članovi posade nastavljaju slijediti propisane procedure', priopćili su iz kompanije, javlja Sky News. Dodali su kako se u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), nizozemskim zdravstvenim vlastima i španjolskom vladom pripremaju karantenske mjere, zdravstveni pregledi i organizacija daljnjeg putovanja za putnike i članove posade.

Američki State Department objavio je da je u izravnom kontaktu s američkim državljanima na brodu te da će im nakon dolaska na Tenerife ponuditi poseban repatrijacijski let za povratak u SAD. Američki diplomati bit će dostupni i za konzularnu pomoć putnicima po iskrcavanju. Irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee potvrdila je kako su dva irska državljana na brodu 'na sigurnom i dobro', dodajući da irske vlasti rade na organizaciji njihova povratka kući.

Hantavirus Hantavirus širi se kad čestice urina i izmeta glodavaca kontaminiraju zrak, primjerice, nakon metenja prostora u kojima su boravili miševi. Iz WHO-a napominju da se virus kontaktom među ljudima širi samo u rijetkim slučajevima. Bolest započinje simptomima nalik gripi koji mogu dovesti do zatajenja srca i pluća, pri čemu oko 40 posto slučajeva završava smrtnim ishodom, napominje Reuters, pozivajući se na podatke američkih Centara za suzbijanje bolesti. Ne postoje konkretni lijekovi za hantavirus pa je terapija usmjerena na potpornu skrb, uključujući respiratore u teškim slučajevima. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u u četvrtak je poručila da izbijanje hantavirusa na kruzeru, što je uzrokovalo tri smrtna slučaja, u ovoj fazi ne predstavlja 'početak epidemije', kao ni 'pandemije'.