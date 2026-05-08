Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje i razmjenu zarobljenika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata koji traje duže od četiri godine.

Tisuću ratnih zarobljenika

Zelenski je na Telegramu također rekao da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.

"Stoga danas, unutar okvira pregovaračkog procesa kojim posreduje američka strana, primili smo ruski pristanak da se izvrši razmjena ratnih zarobljenika u formatu 1000 za 1000", napisao je Zelenski.