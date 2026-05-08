trump kao posrednik

Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje i razmjenu zarobljenika

V. B./Hina

08.05.2026 u 21:44

Život u Kijevu usred rata Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Kijev i Moskva u petak su potvrdili trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata koji traje duže od četiri godine.

Tisuću ratnih zarobljenika

Zelenski je na Telegramu također rekao da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.

"Stoga danas, unutar okvira pregovaračkog procesa kojim posreduje američka strana, primili smo ruski pristanak da se izvrši razmjena ratnih zarobljenika u formatu 1000 za 1000", napisao je Zelenski.

Primirje će također biti na snazi "9., 10. i 11. svibnja", dodao je.

Agencija France presse javila je da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom.

„Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu koju je predložio američki predsjednik Donald Trump u vezi s prekidom vatre za razmjenu zarobljenika između Rusije i Ukrajine“, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Trump je nešto ranije u petak na društvenim mrežama objavio da će od 9. do 11. svibnja biti na snazi ​​trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine.

"Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata", rekao je, dodajući da se u pregovorima o okončanju sukoba stalno napreduje.

