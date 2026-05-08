Prižmić srušio Đokovića u Rimu pa mu na kameri napisao poruku koja će se pamtiti

Mladi Splićanin u drugom je kolu ATP Masters 1000 turnira pobijedio Novaka Đokovića s 2-1 u setovima, nakon velikog preokreta - 2:6, 6:2, 6:4.

Bio je to meč koji će Prižmić dugo pamtiti. Nakon slabijeg ulaska i izgubljenog prvog seta, hrvatski tenisač zaigrao je znatno odlučnije, nametnuo svoj ritam i protiv jednog od najvećih igrača u povijesti tenisa stigao do pobjede karijere.

Poruka koja je sve rekla

Nakon posljednjeg poena Prižmić i Đoković srdačno su se pozdravili na mreži, a hrvatski tenisač zatim je, prema tradiciji na velikim turnirima, napisao poruku na kameri.

Kratko je razmislio, a zatim na engleskom jeziku ispisao: 'Nole, bilo mi je zadovoljstvo'. Prižmićevu poruku pogledajte OVDJE.

Pobjedom nad Đokovićem i plasmanom u treće kolo rimskog Mastersa, Prižmić je osigurao najmanje 50 novih bodova za ATP ljestvicu. Uz to, već je zaradio i značajan novčani iznos - nagrada za poraz u trećem kolu iznosi 54 tisuće eura, što je minimalna svota koju sada ima osiguranu.



Prižmića u trećem kolu čeka novi izazov i prilika za dodatni iskorak. Igrat će protiv pobjednika dvoboja između Humberta i Koprive. Još jedna pobjeda donijela bi mu dodatne bodove, veću zaradu i nastavak sjajnog rimskog tjedna koji je već sada obilježio najvećim skalpom svoje karijere.