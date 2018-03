Sabor nakon Uskrsa punom parom do ljeta, a najživlje će biti u prva dva tjedna

Saborski zastupnici, koji se trenutno odmaraju zbog Uskrsa, već za dva tjedna ponovno će sjesti u svoje klupe. No već sada je jasno da ih nakon toga čekaju burne rasprave

Ratifikacija te konvencije trebala bi se dogoditi u prvim tjednima povratka zastupnika u klupe. Vlada ju je već poslala u Sabor, s popratnom izjavom , a očekuje se da će biti potvrđena bez problema. Naime, za nju će glasati većina oporbe, odnosno SDP , HSS, GLAS, IDS, ali i većina vladajuće koalicije. Još uvijek je pitanje koliko će zastupnika HDZ-a glasati za Konvenciju, s obzirom na to da su neki poput Mire Kovača i Davora Ive Stiera najavili da neće dati svoj glas. Za ratifikaciju neće glasati ni Hrastov Hrvoje Zekanović.

Vlada je pak ovaj tjedan na taj zahtjev poslala svoje očitovanje , a jednu točku zahtjeva odbila je i zbog oporbenog nepoznavanja zemljopisa. Naime, oporba je Dalić zamjerila to što se u nekoliko navrata zalagala za termoelektranu na rijeci Peruća, iako takva rijeka ne postoji. Odgovornost za grešku u zemljopisnim pojmovima preuzeo je Mostov Nikola Grmoja .

U prva dva tjedna na raspravi će se naći i zahtjev za opozivom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Martine Dalić . Podsjetimo, njen odlazak traži ujedinjena oporba, no teško da zajedno mogu skupiti 76 glasova potrebnih za njeno rušenje. Stoga se u oporbi nadaju da bi im podršku mogao dati netko od razočaranih zastupnika vladajuće većine, a pritom prstom upiru u SDSS-ovog Milorada Pupovca, koji se još nije jasno očitovao hoće li podržati ministricu gospodarstva.

Cvitan odlazi s čela DORH-a?

Već više od godinu dana na dnevnom redu Sabora stoje i izvještaji o radu DORH-a za 2015., ali i 2016. godinu. Oni bi konačno mogli doći na raspravu, i to u svjetlu činjenice da 23. travnja istječe mandat aktualnom glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu. Sabor će do tada morati izabrati novu čelnu osobu DORH-a, no još uvijek nije poznato hoće li HDZ podržati Cvitana za još jedan mandat. Kao potencijalni kandidati, prema pisanju medija, spominju se i županijska državna odvjetnica u Zagrebu Sani Ljubičić, zatim u istom ŽDO-u voditeljica Građansko-upravnog odjela, nekoć zamjenica ministra pravosuđa Barica Novosel, zamjenik glavnog državnog odvjetnika Darko Klier, županijski državni odvjetnik u Velikoj Gorici Dražen Diklić i odvjetnik Tomislav Penić, koji je branio HDZ u slučaju Fimi media.