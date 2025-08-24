Veliki povratak Mirne Berend: Sa slavnim kolegom ponovno se našla u voditeljskoj ulozi

Nakon dugog izbivanja iz javnosti, jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske televizije, Mirna Berend , vratila se pred kamere. Nekada simbol zlatnog doba Hrvatske radiotelevizije i jedno od najslavnijih televizijskih imena svoga vremena, u međuvremenu je živjela mirnijim i drugačijim životom. Upravo je zbog toga vijest o njezinom povratku izazvala veliko oduševljenje, osobito među nostalgičarima koji su s posebnom toplinom pamte njezine voditeljske dane.

Voditeljica Mirna Berend sinoć je, u paru s Brankom Uvodićem , vodila drugu festivalsku večer Šibenske šansone. Publika je s oduševljenjem dočekala njihov povratak na festivalsku pozornicu, a atmosfera je dodatno bila posebna i po tome što, mimo uobičajene prakse, program nije prenosio HRT.

Njihovo voditeljsko iskustvo i prepoznatljiva televizijska energija dali su večeri svečan i nostalgičan ton, dostojan tradicije šansonjerskog festivala.

Podsjetimo, upravo u činjenici da HRT ove godine ne prenosi ovu šibensku manifestaciju leži i razlog povratka legendarne voditeljice, o čemu je progovorila i sama kada je krajem srpnja konačno objasnila zašto je već godinama ne viđamo na malim ekranima.

Festival je započeo dan ranije, 22. kolovoza, revijalnim programom posvećenim Vinku Coci, koji je vodio glumac Joško Ševo. Toga dana nastupio je i legendarni Ibrica Jusić, ali i Tommi Mischell, inače umjetničke ravnateljice festivala, koja je s pokojnim Vinkom davne 1991. godine otpjevala duet 'Da je meni s tobom kroz Pasike'.