potpora u ratu

Norveška oprskrbljuje Ukrajinu PZO sustavom: Uložit će gotovo 700 milijuna dolara

V. B./Hina

24.08.2025 u 10:38

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i norveški premijer Jonas Gahr Store
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i norveški premijer Jonas Gahr Store Izvor: EPA / Autor: OLE BERG-RUSTEN
Bionic
Reading

Norveška vlada je u nedjelju objavila da će Ukrajinu opskrbiti sustavima protuzračne obrane u vrijednosti sedam milijardi norveških kruna (696,12 milijuna američkih dolara)

"Zajedno s Njemačkom ćemo se pobrinuti da Ukrajina dobije moćne sustave protuzračne obrane", rekao je premijer Jonas Gahr Store.

"Njemačka i Norveška blisko surađuju na pružanju potpore Ukrajini u njihovoj borbi za obranu zemlje i zaštite civilnog stanovništva od ruskih zračnih napada", dodao je.

vezane vijesti

Dvije zemlje financiraju dva sustava Patriot, uključujući projektile.

Norveška će također pridonijeti nabavi protuzračnog radara od njemačkog proizvođača Hensoldt i sustava protuzračne obrane od Kongsberga.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
propaganda, ali...

propaganda, ali...

Sjeverna Koreja objavila snimke borbi iz Kurska, analitičari: Kimovi vojnici su napredovali
vrsaljko o incidentu

vrsaljko o incidentu

'Policija se srdačno pozdravljala s tim šljamom, slušali su kako mi vrijeđaju roditelje'
pišu njemački mediji

pišu njemački mediji

I Kina spremna poslati vojnike u Ukrajinu, ali samo pod jednim uvjetom

najpopularnije

Još vijesti