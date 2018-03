[INFOGRAFIKA] Zelić dolazi raditi u Sabor: Provjerili smo koliko još ljudi zapošljavaju stranke

Bivši izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić prošli vikend imenovan je izvršnim tajnikom SDP-a, no ono što je iznenadilo javnost jest informacija da će biti zaposlen u Klubu zastupnika SDP-a, a plaću će mu isplaćivati Sabor. Provjerili smo koliko još ljudi zapošljavaju saborski klubovi

Radi se o ljudima koji u klubovima zastupnika pomažu u administrativnim poslovima i pripremama za sjednice i rasprave, a jedan od njih otprije nekoliko dana je i novi SDP-ov izvršni tajnik Dragan Zelić. Iako ima stranačku funkciju, Zelića neće plaćati SDP, već će biti na plaći u Saboru.

Na plaći u Saboru su i ostali službenici u klubovima, no gotovo svi, osim jednog, zaposleni su na određeno vrijeme, odnosno do kraja mandata ovog saziva. No to ne znači da stranke sa svakim novim sazivom na radna mjesta u Sabor dovode nove ljude. Dobar dio tih službenika već godinama radi u klubovima, no sa svakim novim sazivom stranke ih ponovno prijavljuju kao zaposlene.