Pupovac tajnovit o podršci Martini Dalić

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pojasnio je u utorak smisao svoje poruke o podršci potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić.

'Vidjeli ste moje izjave, one se tiču krize Agrokora i posljedice koje je to proizvelo po percepciju javnosti i percepciju koja se tiče političkog djelovanja koalicije i Vlade. Ono što je interes moga Kluba i mene kao predsjednika stranke je da se te štetne posljedice što je moguće prije otklone i u kadrovskim i drugim aspektima. To je smisao moje poruke', odgovorio je Pupovac upitan je li izjavio da njegova podrška Vladi ovisi o tome hoće li Dalić u njoj ostati.