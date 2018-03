Vlada se odlučila za izraelske Barake, a evo što slijedi dalje

Nakon što je ministar obrane Damir Krstičević u srijedu iznio detaljne informacije o nabavci buduće hrvatske borbene eskadrile koju će sačinjavati 12 aviona tipa F-16 C/D Barak od Izraela, hrvatska Vlada je dan kasnije jednoglasno donijela odluku o nabavi ovih zrakoplova koji bi, prema riječima premijera Andreja Plenkovića, trebali osigurati sposobnosti hrvatskog ratnog zrakoplovstva u idućih najmanje 25 godina

'U konačnici će ovaj avion sa svim troškovima Hrvatsku koštati milijardu dolara', kazao je Tretinjak te je prisnažio navodeći kako je prihvaćeni izraelski avion kompatibilan sa svim NATO-vim standardima i moderniziran prema najnovijim zahtjevima.

U cijenu je uračunato to da u Izrael na obuku ide šest do osam hrvatskih pilota, 45 tehničara, od toga pet inženjera, na rok od dvije godine, a potom u Hrvatsku dolaze dva instruktora sa stručnim timom od 12 do 15 ljudi na tri godine. Pored toga, Hrvatska je od Izraela dobila jamstva za naoružanje za ove avione u periodu od 25 do 30 godina, a s avionima pri isporuci dolaze rakete zrak-zrak američke proizvodnje te tri rezervna motora.

Non-stop dostupan simulator

Prva dva primjerka novog lovca u sastavu našeg ratnog zrakoplovstva trebala bi sletjeti u Hrvatsku 2020. godine, a njihova premijera se očekuje na 25. obljetnicu Oluje. Ostalih deset primjeraka trebali bi stići do 2022. godine u ritmu koji tek treba dogovoriti. Dotad će nebo čuvati MiG-ovi 21.

Ono što u MORH-u posebno naglašavaju jest dolazak simulatora leta s prva dva primjerka šesnaestice, a koji je vrijedan 25 milijuna dolara te u potpunosti oponaša letenje zrakoplovom i dostupan je pilotima za izobrazbu 24 sata dnevno. Obuku za upravljanje Barakom proći će naši piloti starosti u prosjeku 30 godina, za koje se računa da će na izraelskoj verziji popularne šesnaestice letjeti 10 do 15 godina.