Ukrajinci pogodili nuklearku u Kursku: Radijacija je granicama dozvoljenog

V. B./Hina

24.08.2025 u 09:19

Ukrajnski napad u Kursku
Ukrajnski napad u Kursku Izvor: Screenshot / Autor: screenshot X
Ukrajina je tijekom noći izvela napade dronovima na nekoliko ruskih energetskih postrojenja, uključujući nuklearnu elektranu u Kursku i naftni terminal u luci Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti, potvrdili su u nedjelju ruski dužnosnici

U napadu na nuklearku u Kursku, nedaleko od granice s Ukrajinom, oštećen je pomoćni transformator što je dovelo do smanjenja operativnog kapaciteta od 50 posto, navode dužnosnici. U napadu nitko nije ozlijeđen, a požar koji je izbio brzo je ugašen.

Također, razine radijacije u postrojenju i okolnom području ne prelaze dozvoljene granice, objavila je press služba nuklearke.

Na terminalu naftne kompanije Novatek u luci Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti također je izbio požar usljed napada ukrajinskih dronova, priopćio je načelnik oblasti Aleksandar Drozdenko.

Radi se o golemom kompleksu na Baltičkom moru za preradu i izvoz nafte i naftnih derivata na smeđunarodna tržišta..

Prema riječima Drozdenka, iznad luke je srušeno oko 10 ukrajinskih dronova, a u tijeku je gašenje požara na pogođenom terminalu.

Požar na Novatekovom terminalu nije utjecao na gorivo u spremnicima postrojenja, rekao je u nedjelju guverner ruske Lenjingradske oblasti.

„Vatrogasne ekipe rade na obuzdavanju požara na lokaciji terminala u Ust-Lugi. Spremnici goriva nisu pogođeni požarom“, objavio je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram Aleksandar Drozdenko, guverner regije u kojoj se nalazi luka Ust-Luga.

Ministarstvo obrane je priopćilo da je vojska tijekom noći uništila 95 ukrajinskih dronova u 13 područja, uključujući Lenjingradsku oblast, Samaru i Kursk.

Ruska uprava za civilno zrakoplovstvo Rosavijacija je priopćila da su zbog ukrajinskih napada obustavljeni letovi u više zračnih luka, uključujući i aerodrom Pulkovo u Lenjingradskoj oblasti.

Ukrajina je objavila da je napala i industrijske komplekse u južnoj Rusiji, uključujući naftnu rafineriju u Sizranu, u oblasti Samara.

