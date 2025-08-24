Ukrajinci pogodili nuklearku u Kursku: Radijacija je granicama dozvoljenog

U napadu na nuklearku u Kursku, nedaleko od granice s Ukrajinom, oštećen je pomoćni transformator što je dovelo do smanjenja operativnog kapaciteta od 50 posto, navode dužnosnici. U napadu nitko nije ozlijeđen, a požar koji je izbio brzo je ugašen.

Također, razine radijacije u postrojenju i okolnom području ne prelaze dozvoljene granice, objavila je press služba nuklearke.

Na terminalu naftne kompanije Novatek u luci Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti također je izbio požar usljed napada ukrajinskih dronova, priopćio je načelnik oblasti Aleksandar Drozdenko.