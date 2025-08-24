Pogledajte Modrićeve brojke u debiju. I nije ni čudo da su ga tako ispratili s terena

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Luka Modrić, upisao je u subotu i prvi službeni nastup za milanske Crveno-Crne
No, neće Modrić po lijepom pamtiti premijerni nastup u dresu Milana, jer Cremonese je upisao pobjedu 2:1. I to na San Siru.
Nakon što je u prvom poluvremenu goste u prednost doveo Baschirotto (28), a na 1:1 poravnao Pavlović (45+1), u nastavku je Bonazzoli (61) sjajnim 'škaricama' osigurao pobjedu momčadi koja se ove sezone vratila u društvo najboljih.
Kapetan hrvatske reprezentacije Modrić igrao je za Milan do 74. minute, a pri izlasku dobio je ovacije. Zašto?
Dovoljno je pogledati brojke. Ali onda i još dodati broj godina. I sa svim tim podacima podvući crtu, te konstatirati kako je bio drugi najbolje ocijenjeni igrač Milana.
