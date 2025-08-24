Pogledajte Modrićeve brojke u debiju. I nije ni čudo da su ga tako ispratili s terena

No, neće Modrić po lijepom pamtiti premijerni nastup u dresu Milana, jer Cremonese je upisao pobjedu 2:1. I to na San Siru.

Nakon što je u prvom poluvremenu goste u prednost doveo Baschirotto (28), a na 1:1 poravnao Pavlović (45+1), u nastavku je Bonazzoli (61) sjajnim 'škaricama' osigurao pobjedu momčadi koja se ove sezone vratila u društvo najboljih.