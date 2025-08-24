državno zbrinjavanje

Beroš želi nazad na posao u bolnicu: Evo koliko je zaradio ne radeći ništa

Vili Beroš, bivši ministar zdravstva i neurokirurg, optužen u aferi Mikroskopi, zbog koje će se uskoro naći na optuženičkoj klupi, prijavio se na natječaj za liječnika neurokirurga, uz još dva kandidata, u KBC Sestre milosrdnice

Kako doznaje Ivana Krnić novinarka Jutarnjeg lista natječaj je završen 18. kolovoza, čeka se hoće li još poštom stići neka prijava, a nakon toga bira se najadekvatniji kandidat. Beroš je nakon smjene mogao birati između tri opcije: vratiti se na staro radno mjesto u KBC-u Sestre milosrdnice ili aktivirati saborski mandat, dakle u oba slučaja raditi.

No, on je izabrao treću - ne raditi i primati novac godinu dana. Od aktiviranja povlastice do kolovoza 2025., devet mjeseci nakon početka, primio je približno 35.250 eura, a ukupno bi mogao dobiti oko 42.300 eura.

Zanimljivo je da je uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, Beroš, osim diplome, trebao priložti uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. Na prvu se čini kako Beroš nema uvjete, no prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025., vođenje kaznenog postupka tiče se isključivo seksualnih delikata, pa je uvjerenje, doznaje Jutarnji list, i ishodio.

