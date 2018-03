Oporba predala zahtjev za opozivom Martine Dalić

Poslije podneva oporba je predala zahtjev za raspravom o povjerenju potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić, i to dva tjedna nakon što su skupili potpise. O opozivu će se, sukladno Poslovniku, glasati u roku od mjesec dana

Prema saborskom Poslovniku, zahtjev za opoziv uvrštava se odmah u dnevni red, a rasprava i glasovanje mora se održati u roku od 30 dana od uvrštavanja u dnevni red. Vlada ima rok od osam dana za očitovanje o zahtjevu, a oporbi će za smjenu Dalić biti potrebno 76 glasova.

Špekulira se da bi vladajući raspravu o opozivu mogli staviti prvi dan nakon uskršnjih praznika, na dan kada se održava aktualno prijepodne koje bi moglo zasjeniti raspravu o Dalić. 'Mi kada smo imali zahtjev za opoziv Vlade, isto je stavljeno popodne pa je bilo popraćeno, tako da će i ovo. To ovisi o predsjedniku Sabora, a on će to staviti na raspravu kad bude siguran da neće proć zahtjev za smjenom. Dok god bude dileme hoće li svih 78 zastupnika vladajuće većine glasati drugačije nego protiv do tada neće staviti na raspravu', kazao je Bauk.

Iako su u oporbi potpise za inicijativu prikupili još prije dva tjedna, tek danas je zahtjev predan. 'Taktiziranje oporbe je bilo uspješno kao i u onom slučaju 'noćne akcije' i ovih amandmana koji su išli na Poslovnik. I u ovom slučaju pokazali smo da nismo jalova oporba, da će neki zastupnici HDZ-a večeras na predsjedništvu imati i ovaj argument protiv Andreja Plenkovića, i bit će zanimljivo pratiti razvoj situacije. Tek sada se sve zakompliciralo. To se vidi iz reakcije Plenkovića kada je rekao oporbi da bi volio vidjeti bahatost da ne podrže Istanbulsku konvenciju. vidi se nervoza premijera i očito je da ne kontrolira vladajuću većinu kako bi volio', kazao je novinarima Mostov Nikola Grmoja, koji je uvjeren da će mogućnost da ne daju podršku Dalić biti oružje u rukama nekih HDZ-ovaca.