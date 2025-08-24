Dječak ispao iz automobila u vožnji: Brat mu je odvezao pojas

Na lokalnoj cesti između Corchiana i Viterba u Italiji dogodila se teška nesreća u kojoj je teško ozlijeđen dječak star godinu i pol dana. Dječak je putovao u automobilu s majkom i trogodišnjim bratom kada je ispao iz vozila u vožnji
Prema pisanju talijanskih medija, stariji, trogodišnji brat je tijekom vožnje otkopčao sigurnosni pojas dječje sjedalice, a zatim otvorio stražnja vrata automobila, zbog čega je mlađi dječak ispao na cestu. Majka je odmah zaustavila vozilo, podigla krvavog sina i odvezla ga u hitnu službu bolnice Santa Rosa u Viterbu.
Zračni transport
Zbog težine ozljeda liječnici su odlučili organizirati hitan zračni transport u rimski bolnički centar Gemelli, gdje je dijete i dalje hospitalizirano u odjelu pedijatrijske neurokirurgije i u ozbiljnom je stanju.
Rimska policija naknadno je obavila očevid i provjerila iskaz majke. Utvrđeno je da se radi o nesretnom slučaju bez elemenata kaznene odgovornosti.
Otac dječaka, koji je zajedno s obitelji iz Rumunjske stigao u Italiju prije tri mjeseca nakon boravka u Njemačkoj, policiji je rekao da se obitelj dosad privremeno nastanila obiteljskog prijatelja, i da preživljavaju od povremenih poslova. Upravo zbog toga tog dana nije mogao pratiti suprugu u kupovinu.