Dječak ispao iz automobila u vožnji: Brat mu je odvezao pojas

Prema pisanju talijanskih medija, stariji, trogodišnji brat je tijekom vožnje otkopčao sigurnosni pojas dječje sjedalice, a zatim otvorio stražnja vrata automobila, zbog čega je mlađi dječak ispao na cestu. Majka je odmah zaustavila vozilo, podigla krvavog sina i odvezla ga u hitnu službu bolnice Santa Rosa u Viterbu.

Zračni transport

Zbog težine ozljeda liječnici su odlučili organizirati hitan zračni transport u rimski bolnički centar Gemelli, gdje je dijete i dalje hospitalizirano u odjelu pedijatrijske neurokirurgije i u ozbiljnom je stanju.