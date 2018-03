HRAST-ovac Zekanović o Istanbulskoj konvenciji: Ovo je strava i užas

Nakon potvrde Istanbulske konvencije na Vladi, prva reakcija stigla je od Hrastovog Hrvoje Zekanovića, koji se nije jasno želio odrediti ostaje li njegova stranka dio vladajuće koalicije

Zekanović je, nakon glasanja na vladi, kazao kako je razočaran.

'Od 20 ljudi u Vladi niti jedan nema hrabrosti. Imam izraz za to što im nedostaje, ali ne bih ga ovdje rekao. Možda neki od njih i nisu demokršćani. Neki su bili kršćanski demokrati, kako to kolega Stier voli reći, ali nakon ovoga nitko od njih to ne može reći. Ministrica Murganić i premijer Plenković sat vremena su obrazlagali zašto to treba, a sve su rekli u izjavi koja će ići uz konvenciju, u kojoj su priznali da ima rodne ideologije, ali da smatraju da ona neće utjecati na Hrvatsku.

Uglavnom, rodne ideologije ima i to je njima jasno. Ali, mogli su i tri sata govoriti, narod zna koga treba slušati, a to nije ova Vlada. Radi se o laži, demagogiji i neistinama, zakonu koji će duboko štetiti hrvatskom narodu i svi oni to znaju. Žao mi je što nitko nije imao hrabrosti. Očekivao sam da će biti par disidenata koji će reći da im ne treba fotelja i ministarski položaj i da će glasovati kako osjeća, kako su ga odgajali, kako u konačnici kaže Katolička crkva. No, nitko nije imao hrabrosti i to je strava i užas', kazao je Zekanović u Saboru.