Ruska obavještajna služba planirala je lažni atentat na Orbana za dizanje rejtinga uoči izbora

U internom izvješću ruskih operativaca, do kojeg je došla jedna europska obavještajna služba, a o čemu je izvijestio The Washington Post, stoji kako je potrebno provesti strategiju koja bi mogla 'iz temelja promijeniti cijelu paradigmu izborne kampanje' organiziranjem pokušaja atentata na mađarskog premijera.

Prebacivanje percepcije

'Takav bi incident prebacio percepciju kampanje s racionalnog područja društveno-ekonomskih pitanja na emocionalno, gdje bi ključne teme postale nacionalna sigurnost, stabilnost i obrana političkog sustava", navodi se u izvješću upućenom glavnoj jedinici SVR-a za operacije političkog utjecaja, poznatoj kao Uprava MS ili Odjel za aktivne mjere.