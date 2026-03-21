obavještajni podaci

Ruska obavještajna služba planirala je lažni atentat na Orbana za dizanje rejtinga uoči izbora

V. B.

21.03.2026 u 18:50

Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Ruska vanjska obavještajna služba (SVR) predložila je plan za lažiranje pokušaja atentata na mađarskog premijera Viktora Orbana kako bi poboljšala njegov rejting uoči parlamentarnih izbora u travnju

U internom izvješću ruskih operativaca, do kojeg je došla jedna europska obavještajna služba, a o čemu je izvijestio The Washington Post, stoji kako je potrebno provesti strategiju koja bi mogla 'iz temelja promijeniti cijelu paradigmu izborne kampanje' organiziranjem pokušaja atentata na mađarskog premijera.

Prebacivanje percepcije

'Takav bi incident prebacio percepciju kampanje s racionalnog područja društveno-ekonomskih pitanja na emocionalno, gdje bi ključne teme postale nacionalna sigurnost, stabilnost i obrana političkog sustava", navodi se u izvješću upućenom glavnoj jedinici SVR-a za operacije političkog utjecaja, poznatoj kao Uprava MS ili Odjel za aktivne mjere.

Iako do sada nije bilo stvarnih napada na Orbana ove informacije pokazuju koliki je ulog Rusije na mađarskim izborima.

Orbanov glasnogovornik Zoltan Kovacs nije odgovorio na upit za komentar o izvješću SVR-a, mogućem ruskom miješanju u izbore i vezama premijera s Moskvom. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode, nazvavši ih "dezinformacijama".

preporučujemo

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
Hajdaš Dončić: Imamo državu na autopilotu i umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković
Cijena zlata zabilježila najveći tjedni pad od 1983. godine

