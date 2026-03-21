Ruska obavještajna služba planirala je lažni atentat na Orbana za dizanje rejtinga uoči izbora

Ruska vanjska obavještajna služba (SVR) predložila je plan za lažiranje pokušaja atentata na mađarskog premijera Viktora Orbana kako bi poboljšala njegov rejting uoči parlamentarnih izbora u travnju
U internom izvješću ruskih operativaca, do kojeg je došla jedna europska obavještajna služba, a o čemu je izvijestio The Washington Post, stoji kako je potrebno provesti strategiju koja bi mogla 'iz temelja promijeniti cijelu paradigmu izborne kampanje' organiziranjem pokušaja atentata na mađarskog premijera.
Prebacivanje percepcije
'Takav bi incident prebacio percepciju kampanje s racionalnog područja društveno-ekonomskih pitanja na emocionalno, gdje bi ključne teme postale nacionalna sigurnost, stabilnost i obrana političkog sustava", navodi se u izvješću upućenom glavnoj jedinici SVR-a za operacije političkog utjecaja, poznatoj kao Uprava MS ili Odjel za aktivne mjere.
Iako do sada nije bilo stvarnih napada na Orbana ove informacije pokazuju koliki je ulog Rusije na mađarskim izborima.
Orbanov glasnogovornik Zoltan Kovacs nije odgovorio na upit za komentar o izvješću SVR-a, mogućem ruskom miješanju u izbore i vezama premijera s Moskvom. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode, nazvavši ih "dezinformacijama".