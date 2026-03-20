Orban ponovno zaprijetio Ukrajini i Europi: 'Imamo mi još mnogo aduta u rukama'

Govoreći novinarima u Bruxellesu dan nakon što je blokirao zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da on i njegova vlada imaju 'mnogo aduta u rukama'. Orban je najavio mogućnost dodatnih poteza protiv Ukrajine kako bi se obnovile isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj, koje su prekinute od siječnja, prenosi Euronews.

'Imamo i druge alate', rekao je. '40 posto opskrbe električnom energijom u Ukrajini ide preko Mađarske, to još nismo dirali. EU stalno želi uvoditi nove sankcije protiv Rusije. Za to je potrebna jednoglasnost, a mi je nećemo dati.'

Isporuke nafte kroz naftovod Družba prekinute su nakon što je, prema tvrdnjama Ukrajine, ruski napad dronom oštetio infrastrukturu. Mađarska i Slovačka jedine su članice EU-a koje i dalje uvoze rusku naftu.