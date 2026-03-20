Orban ponovno zaprijetio Ukrajini i Europi: 'Imamo mi još mnogo aduta u rukama'

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da ima još 'mnogo aduta u rukama', zaprijetivši dodatnim pritiscima na Ukrajinu i blokadom odluka EU-a dok se ne obnove isporuke ruske nafte
Govoreći novinarima u Bruxellesu dan nakon što je blokirao zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da on i njegova vlada imaju 'mnogo aduta u rukama'. Orban je najavio mogućnost dodatnih poteza protiv Ukrajine kako bi se obnovile isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj, koje su prekinute od siječnja, prenosi Euronews.
'Imamo i druge alate', rekao je. '40 posto opskrbe električnom energijom u Ukrajini ide preko Mađarske, to još nismo dirali. EU stalno želi uvoditi nove sankcije protiv Rusije. Za to je potrebna jednoglasnost, a mi je nećemo dati.'
Isporuke nafte kroz naftovod Družba prekinute su nakon što je, prema tvrdnjama Ukrajine, ruski napad dronom oštetio infrastrukturu. Mađarska i Slovačka jedine su članice EU-a koje i dalje uvoze rusku naftu.
Orban tvrdi da je Ukrajina namjerno sabotirala naftovod kako bi izazvala energetsku krizu uoči tijesnih izbora zakazanih za 12. travnja te je obećao blokirati sve mjere EU-a za pomoć Kijevu dok se isporuke ne obnove. U pokušaju da ga uvjere da odblokira zajam, dužnosnici EU-a ponudili su Ukrajini tehničku pomoć i financiranje za popravak naftovoda, što je Kijev prihvatio.
Orban je u petak zaprijetio i vetom na sljedeći sedmogodišnji proračun EU-a ako bude uključivao pomoć Ukrajini. 'Imamo puno aduta u rukama, zato mislim da nije pametno ulaziti u sukob s Mađarskom', rekao je.
Čelnici EU-a oštro su kritizirali Orbana zbog blokade pomoći Ukrajini, optužujući ga da ugrožava donošenje odluka Unije i koristi situaciju za domaće političke ciljeve.
Predsjednik Europskog vijeća António Costa rekao je da su čelnici osudili Orbánovo ponašanje i podsjetili da se dogovori moraju poštovati. 'Nitko ne može ucjenjivati Europsko vijeće. Nitko ne može ucjenjivati institucije Europske unije', poručio je.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je Orbanove tvrdnje o sabotaži naftovoda, dok je Costa upozorio da Mađarska postavlja uvjete koje EU ne može ispuniti. Kako se približavaju izbori 12. travnja, Orban sve više koristi oštru retoriku prema Ukrajini, prikazujući Zelenskog kao prijetnju Mađarskoj te tvrdeći da njegov reizbor jamči mir i sigurnost.