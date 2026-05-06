Rijetki istup Alana Ungara: Sin Tereze Kesovije o majci i vatri koja u njoj još gori

O spektakularnom oproštajnom koncertu Tereze Kesovije na Starom placu i dalje se ne prestaje pričati. Split još prebire dojmove večeri pune emocija, suza i ovacija. Uz glazbenu divu cijelo je vrijeme bio i njezin sin Alan, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, a sada je zajedno sa suprugom ekskluzivno progovorio o tome koliko je ponosan na majku i zašto u njoj, kako kaže, 'još ima i vatre i forece'
Pod zvjezdanim nebom Starog placa Tereza Kesovija je publici poručila svoje veliko glazbeno 'hvala', ali priča o toj večeri ne završava na pozornici. U sjeni reflektora sve je proživljavao i njezin sin Alan Ungar, koji se rijetko pojavljuje u medijima.
Bezrezervna podrška
'Prije svega ja je doživljavam kao mamu, naravno svima drugima je ona Tereza, meni je mama. Ja je podržavam u onome što radi i evo, sad se lagano bliži jedan kraj, ali još u njoj ima vatre i force', izjavio je Alan Ungar za In Magazin.
Na pitanje kakva je kao majka, sin bez razmišljanja kaže: 'Rekao bih, prava mama, prava majka. Doduše, ja sad imam 63 godine, ali mama je uvijek mama'.
Podsjetimo, pjevačka legenda je Alana dobila s još jednom legendom domaće scene, Mirom Ungarom. Brak je završio razvodom kad su shvatili da među njima više nema ljubavi. Tereza danas najveću sreću i podršku pronalazi upravo svojoj najužoj obitelji, koju naziva svojim 'svetim trojstvom'. Uz Alana, to su snaha Ljiljana i unuka Mila.