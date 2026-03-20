I Orban se oprostio od Chucka Norrisa: 'Zbogom, prijatelju!'

M. Šurina

20.03.2026 u 19:48

Viktor Orban i Chuck Norris
Viktor Orban i Chuck Norris
Mađarski premijer Viktor Orbán odao je na društvenim mrežama počast glumcu Chucku Norrisu, koji je preminuo u petak u 86. godini.

Dan nakon napetog summita europskih čelnika u Bruxellesu, Orban je na društvenim mrežama objavio poruku 'Zbogom, prijatelju' uz video njihova susreta.

Snimka potječe iz studenoga 2018., kada se Norris susreo s Orbanom u Budimpešti. U videu Orban govori kako je 'u osnovi borac s ulice, a ne iz elite'. Potom vodi glumca u posjet mađarskoj protuterorističkoj jedinici – 'najtvrđim momcima' – koji izvode niz vježbi, na što Norris kaže: 'Vidjeli smo obuku diljem svijeta, ali ovo je najbolja demonstracija koju sam vidio.'

Tijekom istog posjeta Orban je rekao kako je '90 posto komentara o njemu negativno' te da ga 'liberali mrze'.

'Ti si kao Trump', rekao mu je Norris.

'I malo više od toga!', odgovorio je Orban.

Chuck Norris bio je svjetski prvak u karateu koji je postao filmska zvijezda akcijskih filmova poput 'Delta Force' i serije 'Walker, Texas Ranger'. Bio je istaknuti pristaša Republikanske stranke i podržao Donalda Trumpa na izborima 2016. godine.

Orban je u četvrtak boravio u Bruxellesu gdje je odbio promijeniti stav o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu. Predsjednik Europskog vijeća António Costa ocijenio je takav stav 'potpuno neprihvatljivim'. Mađarska izlazi na parlamentarne izbore 12. travnja.

