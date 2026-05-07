Procurili novi detalji: Oko 40 putnika napustilo je kruzer nakon prve smrti od hantavirusa

Među njima je bila supruga 70-godišnjeg nizozemskog putnika koji je umro na brodu nakon što se razbolio tijekom putovanja. Ona je poslije komercijalnim letom otputovala u Južnoafričku Republiku, gdje se srušila i umrla u bolnici.

Oko 40 putnika iskrcalo se s kruzera MV Hondius , na kojem je izbila smrtonosna zaraza hantavirusom, nakon što je prvi putnik umro na brodu, objavile su nizozemske vlasti.

Operator kruzera, Oceanwide Expeditions, ranije je potvrdio samo to da je Nizozemka napustila brod s tijelom supruga. Nije javno objavljeno da se iskrcalo i nekoliko desetaka drugih putnika. Nizozemske vlasti nisu objavile gdje se sada nalaze putnici koji su napustili brod.

Četrnaest španjolskih putnika s kruzera MV Hondius bit će prevezeno na Tenerife, a potom u Madrid, objavile su španjolske zdravstvene vlasti. Ondje će proći do 45 dana karantene u najnaprednijoj španjolskoj izolacijskoj jedinici, u vojnoj bolnici Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla u Madridu. Ta visokostupanjska izolacijska jedinica osnovana je nakon epidemije ebole 2014. godine, a korištena je i tijekom evakuacija iz Wuhana za vrijeme pandemije covida-19.

Na nizozemskom kruzeru MV Hondius dosad su umrla tri putnika, a još nekoliko ih je oboljelo. Brod se nalazio kod obale Zelenortskih Otoka s gotovo 150 ljudi na njemu, dok su nadležne službe koordinirale medicinsku evakuaciju i daljnje postupanje.

Brod je 1. travnja isplovio iz Argentine na atlantsko krstarenje, koje je trebalo uključivati Antarktiku, Falklandske otoke i druga odredišta. Plan putovanja u međuvremenu je promijenjen zbog izbijanja zaraze.

Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus objavio je da su tri osobe sa sumnjom na hantavirus evakuirane i upućene u Nizozemsku. Dodao je da je ukupni javnozdravstveni rizik u ovoj fazi nizak.

Maria Van Kerkhove iz WHO-a rekla je da se istražuje mogućnost prijenosa s čovjeka na čovjeka, što se smatra iznimno rijetkim. Prema dostupnim informacijama, prvi zaraženi vjerojatno se zarazio prije ukrcaja, a vlasti su navele da na brodu nema štakora.

Slučaj povezan s brodom potvrđen je i u Švicarskoj. Zdravstvene vlasti u Južnoafričkoj Republici i Švicarskoj identificirale su soj koji se u rijetkim slučajevima može širiti među ljudima.

Prema AP-u, među osobama koje su se iskrcale na Svetoj Heleni bio je i švicarski putnik kod kojeg je kasnije potvrđen hantavirus, a vlasti u više zemalja sada pokušavaju pratiti kontakte putnika koji su napustili brod.