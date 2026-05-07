Pojavila se teorija o širenju hantavirusa: Zarazili se na smetlištu, promatrajući ptice?

Argentinske vlasti nastoje otkriti uzrok zaraze hantavirusom na brodu koji je isplovio iz luke Ushuaia. Jedna od teorija jest da je njemački bračni par, koji je u međuvremenu preminuo, zaražen na obližnjem smetlištu

Brod MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom, zbog čega su tri osobe preminule, plovi prema Tenerifeu, gdje bi trebao stići u subotu, unatoč protivljenju lokalnih vlasti. Za početak sljedećeg tjedna planirana je evakuacija putnika i njihova repatrijacija u zemlje iz kojih potječu. Kako je brod isplovio iz luke Ushuaia u Argentini, tamošnje vlasti nastoje otkriti kako je došlo do prijelaza virusa s glodavaca na čovjeka. Inače, riječ je o gradu koji se smatra najjužnijim na svijetu, zbog čega ga zovu "Kraj svijeta". Daily Mail piše da su tamošnji zdravstveni stručnjaci došli do hipoteze da je stariji nizozemski par, koji je preminuo na brodu, zaražen hantavirusom promatrajući ptice na obližnjem odlagalištu smeća. Riječ je o popularnom mjestu za ljubitelje ptica, jer se ondje mogu vidjeti rijetke vrste.

Hvatanje glodavaca Buenos Aires Times piše da je argentinsko ministarstvo zdravstva poslalo poseban tim kako bi istražio "moguću prisutnost virusa u glodavcima". Planira se "hvatanje i analiza glodavaca u područjima povezanim sa slučajevima, kao i otkrivanje moguće prisutnosti virusa u prirodnim rezervoarima". Naime, u tom dijelu zemlje nikad nije zabilježen hantavirus kod ljudi, iako su u Argentini tijekom ove godine zabilježena 42 slučaja zaraze. No, preminuli nizozemski par je boravio u Južnoj Americi od kraja studenog te je prošao nekoliko zemalja prije nego li se ukrcao na MV Hondius. Osim njih, preminula je i jedna Njemica.

Osam slučajeva zaraze Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus tvrdi da je na brodu ukupno zabilježeno osam slučajeva zaraze, među njima i preminule osobe. Pet slučajeva je potvrđeno, a za tri se sumnja, zbog sličnosti simptoma. Dodao je da je upoznat s izvješćima o drugim ljudima koji su razvili simptome nakon kontakta s putnicima broda. Sedmero britanskih državljana se iskrcalo na Sv. Heleni 24. travnja. Četvero ih je ondje u izolaciji, dok je dvoje otišlo u samoizolaciju po povratku kući, a za sedmom se osobom traga, piše BBC. Ghebreyesus je rekao da postoji mogućnost pojave još slučajeva zaraze, jer vrijeme inkubacije traje i do šest tjedana. Ipak, procjenjuje da je "rizik za javno zdravlje nizak".