U tijeku je globalna utrka za stopiranje hantavirusa: Gdje bi sljedeće mogao udariti?

Nakon što je izbijanje virusa koji prenose glodavci na kruzeru MV Hondius odnijelo tri života, vlasnik broda, zdravstvene vlasti i aviokompanije pokušavaju zaustaviti njegovo širenje

Ruhi Çenet, youtuber i putopisni bloger, bio je na brodu kada je kapetan objavio da je putnik preminuo. 'Nismo zarazni', rekao je brodski službenik u videu objavljenom na društvenim mrežama, dodajući: 'Brod je siguran.' U danima nakon toga putnici su se družili i sudjelovali u aktivnostima, a neki su izražavali sućut udovici preminulog. Gotovo dva tjedna kasnije dio putnika iskrcao se na otoku Sveta Helena, odakle su nastavili putovanje, mnogi od njih preko Johannesburga prema ostatku svijeta, piše Wall Street Journal.

Upravo je ta disperzija pokrenula globalnu utrku za praćenjem kontakata i suzbijanjem virusa koji se rijetko prenosi među ljudima. Ključno je identificirati sve koji su bili u bliskom kontaktu s putnicima, ali i utvrditi kako se pojavila andska varijanta virusa, koja je zasad uzrokovala tri smrti i pet infekcija. U Johannesburgu je Jacqueline Weyer iz južnoafričkog Nacionalnog instituta za zarazne bolesti doznala da je jedan od putnika s Hondiusa hitno prebačen u tu zemlju. Nakon što su isključeni COVID-19, gripa i druge bolesti, testovi su potvrdili hantavirus. 'Napravila sam analizu, pa je ponovila, jer sam htjela biti sigurna u ono što vidim', rekla je, ističući: 'U tim trenucima vi ste prva osoba koja zna rezultat.'

Što je potrebno za infekciju? Hantavirus nije tipičan uzrok zaraze na kruzerima i ne širi se lako među ljudima poput respiratornih bolesti. Prenosi se kontaktom s izlučevinama glodavaca, a samo varijanta Anda pokazuje ograničen prijenos među ljudima. Upravo je taj soj potvrđen u ovom slučaju. Za prijenos je potreban vrlo blizak kontakt, poput dijeljenja hrane ili boravka u istom prostoru, kaže imunolog Steven Bradfute. 'Ne širi se u velike epidemije', ističe. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak. Ipak, putnici i njihovi bliski kontakti smatraju se rizičnima, zbog čega Oceanwide Expeditions, zdravstvene vlasti i aviokompanije pokušavaju rekonstruirati njihovo kretanje. 'Ovo je vjerojatno savršena oluja, zaraza u zatvorenom prostoru s pravom skupinom ljudi', rekao je patolog Jeffrey SoRelle.

Napredne metode identifikacije virusa Napredne metode poput shotgun sekvenciranja omogućile su identifikaciju virusa, nakon čega je pokrenut globalni odgovor. Osim toga, uzorci udovice preminulog putnika, koja je umrla po dolasku u bolnicu u Johannesburgu, naknadno su bili pozitivni na hantavirus. Južnoafričke vlasti sada pokušavaju identificirati sve potencijalno izložene osobe, a Oceanwide Expeditions prikuplja podatke o putnicima i posadi. Na brod su u međuvremenu ukrcani liječnici, a dio rizičnih putnika je evakuiran. Zbog zabrinutosti za javno zdravlje brodu nije dopušteno pristajanje na Zelenortskim Otocima te je nastavio plovidbu prema Kanarskim otocima.

