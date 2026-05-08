Pripremite se: Stiže novo pogoršanje vremena

Poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C, donosi Državni hidrometeorološki zavod.

U nedjelju postupno naoblačenje s jugozapada, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najprije na Jadranu, zatim i u unutrašnjosti. Zapuhat će jugozapadnjak i jugo. Početkom tjedna promjenjivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji.

U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu i južni te jugo.

U utorak će okrenuti na sjeverni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu na sjeverozapadnjak i buru. Dnevna temperatura na kopnu u postupnom padu, a na Jadranu bez promjene.