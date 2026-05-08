'Građani koji svakodnevno koriste bicikl prisiljeni su snalaziti se na opasnim stazama'

Sudionici su se počeli okupljati oko 17.30, a vožnja je krenula u 18 sati pod policijskom pratnjom. Biciklistička povorka prošla je većim dijelom grada, uključujući Savsku cestu, Tratinsku, Ozaljsku, Selsku cestu, Aveniju Marina Držića i nasip uz Savu, prije dolaska do kluba Močvara.

Iz Sindikata biciklista poručili su kako unatoč višegodišnjim obećanjima gradske vlasti mnogi najavljeni projekti biciklističke infrastrukture još uvijek nisu realizirani ili su tek djelomično dovršeni. 'U Zagrebu je velika većina prometnog budžeta i dalje namijenjena osobnom automobilu', upozorili su organizatori ranije u najavi okupljanja.

Dodaju kako biciklisti svakodnevno voze nesigurnim i nepovezanim rutama, zbog čega mnogi građani bicikl ni ne razmatraju kao ozbiljno prijevozno sredstvo. 'Građani koji svakodnevno koriste bicikl prisiljeni su snalaziti se na opasnim i nepovezanim stazama, uskim nogostupima ili prometnim kolnicima uz jureće automobile', istaknuli su ranije.

Prema njihovim riječima, spor javni prijevoz i nesigurni uvjeti za bicikliste dodatno potiču rast broja automobila na zagrebačkim cestama. Organizatori su naglasili da 'Kritična masa' nije sportska utrka, već mirna i simbolična vožnja kojom žele skrenuti pozornost na potrebu razvoja sigurnijeg i održivijeg prometa u gradu.

Po dolasku u Močvaru građani su mogli provjeriti ispravnost svojih bicikala, napumpati gume i obaviti manje servise.